بالفيديو - أشعل منزله في الضاحية وخرج صارخاً: "أنا الإمام المهدي المنتظر"!

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نشرت صفحة "الضاحية نيوز" على موقع "فايسبوك"، مقطع فيديو أشارت فيه إلى "حادثة غريبة وقعت في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية"، لافتة الى أنّ "احد المواطنين أقدم على اشعال منزله وخرج الى شرفة المنزل واضعاً عمامة خضراء على رأسه وهو يصرخ ويدعي انه الامام المهدي المنتظر، وسرعان ما امتدت النيران الى الطوابق العليا ما ادّى الى اشتعال طوابق عدة واختناق من بداخلها من مواطنين بين رجال ونساء واطفال. وعلى الفور حضرت فرق الدفاع المدني وعملت على اخماد الحريق وانقاذ سكان المبنى".







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