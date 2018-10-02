"إس 300" أصبحت بيد الجيش السوري… بوتين يجري اجتماعاً أمنياً حول سوريا

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ رئيس الدولة فلاديمير بوتين بأن روسيا سلمت المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا.

وأوضح بيسكوف أن بوتين أجرى اليوم الثلاثاء اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن القومي وبحث معهم الوضع في سوريا.

وخلال الاجتماع أبلغ وزير الدفاع الحاضرين بتسليم منظومات "اس-300" وغيرها من المعدات العسكرية المخصصة إلى سوريا بغية تعزيز أمن العسكريين الروس في هذا البلد، وتنفيذا لقرار بهذا الشأن اتخذ إثر تحطم طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" في سوريا يوم 17 سبتمبر الماضي.

وكشف شويغو أن روسيا سلمت لسوريا 49 قطعة من المعدات العسكرية في إطار توريد "إس-300"، مبينا أن تلك المعدات شملت آليات القيادة و4 منصات إطلاق وغيرها.

وأضاف شويغو أن الجانب الروسي أكمل عملية التسليم قبل يوم، مضيفا أن العسكريين الروس بدؤوا تدريب الخبراء السوريين على استخدام أنظمة "إس 300" المستوردة وسيكملون التدريبات خلال 3 أشهر.

التحالف الدولي يعلق

بدوره أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة "داعش" في سوريا والعراق، أن توريد منظومات "إس 300" الروسية إلى سوريا لن يؤثر على عمليات التحالف.

وقال المتحدث باسم التحالف شون ريان خلال إحاطة عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد "هذا لا يغير أي شيء.. فهذه أنظمة دفاعية.. لدينا قناة اتصال روسية أمريكية خاصة بمنع وقوع صدام في سوريا.. عندما تدخل أسلحة جديدة إلى المنطقة أمر مثير للقلق، لكن لدينا عملية تمنع نشوب الصراعات".