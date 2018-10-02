A + A -

أبطل جبران باسيل مزاعم نتنياهو بقوّة والهادفة للنيل من العهد بالدبلوماسية الميدانية الناجحة

بقلم جورج عبيد

"إنها الدبلوماسية الميدانية الناجحة"، بهذا التعبير المقتضب والشموليّ، وصف مصدر دبلوماسي دوليّ جولة وزير الخارجية جبران باسيل برفقة سفراء الدول ما عدا السفيرة الأميركيّة، على ملعب نادي العهد الرياضيّ والأحياء المحيطة به وبمطار بيروت الدوليّ ردًّا على زعم رئيس حكومة العدوّ الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو ومن على منبر الأمم المتحدة بوجود منصّات صواريخ لحزب الله في هذه الأمكنة وقرب المطار. ويشير هذا المصدر بأنّه للمرّة الأولى تتحوّل الدبلوماسية وتتحرّك من مبناها إلى الأمكنة المشار إليها كأوعية-منصّات، لا بدّ وأنه قد يتحوّل هدفًا إسرائيليًّا بهذا الزغم المعادي وقد جوّف فعليًّا باسطة تلك الجولة الميدانيّة على الأرض.

بالنسبة للمصدر الدبلوماسيّ، إنّ جولة باسيل وبرفقته السفراء كانت سوبر-ضروريّة. فقد فضحت مزاعم نتنياهو وجوّفت مقصده وجمّدت فعله، وكشفت بأن إسرائيل تحاول المناورة والاستفزاز بالتهديد والوعيد، في لحظة دقيقة للغاية يمرّ بها لبنان وتمرّ بها المنطقة. وأظهر المصدر المذكور بأنّ اتهامات نتنياهو ليست سوى مثالب وقد أهميّة الجولة التي قادها باسيل بحرص شديد أنها كشفت عورته وكذبه وتهوّره من على أعلى منبر دوليّ. وكشفت من على أرض الواقع تماهي بعض القوى الداخلية مع مواقف نتنياهو وطموحه وشهوته. فالذروة في الشهوات أن يباد حزب الله ويقلع من أرض الأحياء، وبعض القوى في الداخل تبيت في الهدف عينه وتشتهي ما يشتهيه تنتنياهو بالذات. وفي مقارنة ومقاربة بسيطتين، لفت المصدر المذكور كيف أن القوى الداخليّة عينها خلال حرب إسرائيل على لبنان في تموز سنة 2006 تاقت إلى هدف تدمير حزب الله وقواعده واقتلاعه من لبنان والمشرق العربيّ، وعملت على ذلك، ونسّقت بصورة مباشرة مع جيفري فيلتمان وكوندوليزا رايس، وبعض الرموز لا تزال تلعب وتحاول التسلّل إلى باطن الأمور والعمل على جعل التأليف عسيرًا بل معدمًا حتى تتحقّق شروطهم.

ثمّة تقارير أظهرت في معرض تقييمها لما حصل، بأن نتنياهو بعيد إسقاطه الطائرة الروسيّة في اللاذقيّة عن عمد، أدرك أنه محاصر من قبل القوات الروسيّة والسوريّة برًّا وبحرًا وجوًّا سيّما مع تمليك روسيا سوريا منظومة صواريخ أس 300 ويحكى أيضًا بأنّ روسيا قد تملكها منظومة صواريخ أس 600 تلك التي قامت ببيعها لكوريا الشمالية. كما أنّه في الوقت عينه محاصر من قبل حزب الله، الذي يملك منظومات متطورة للغاية، فحين يعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بأنّ لبنان إن تعرّض لقصف إسرائيليّ أو أعتداء إسرائيليّ فصواريخ المقاومة ستصل إلى حيفا وما بعد حيفا أي إلى القدس نفسها إذا لزم الأمر.

إسرائيل ليست محاصرة فقط من سوريا وروسيا وحزب الله، وبخاصّة بعد سقوط المعاهدة الروسيّة-الإسرائيليّة، بل مهدّدة بدورها أوروبيًّا حيث أن عددًا كبيرًا من الدول الأوروبية رافض بالمطلق والواقع للقرار الأميركيّ في الأصل بنقل السفارة الأميركيّة من أورشليم إلى القدس وجعل القدس عاصمة إسرائيل الأبدية وعاصمة يهوديّة وتحويل إسرائيل إلى دولة قوميّة يهوديّة. ما حدث في الحقيقة، بأنّ بنيامين نتنياهو قرّر من على منبر الأمم المتحدة، أن يقوم بمسرحية هزلية للتحرّر من هذا الطوق، ودغدغة مشاعر البيت الأبيض والسعوديين أكثر، بزعم فاشل وكاذب بأنّ حزب اله يملك منصات صواريخ على طريق مطار بيروت.

أبادت جولة جبران باسيل المزاعم الخبيثة عند نتنياهو، وأثبت كم أن إسرائيل بحد ذاتها وبعنصريتها دولة إرهابيّة بامتياز، تعمل على تهجير الفلسطينيين من القدس تجهد في استمرار التمزّق داخل ساحات المشرق الملتهب سواء في سوريا أو العراق، وتحاول إشعال الاضطرابات في الأردن بغية تفكيكه ليتحوّل إلى أرض سائبة ومستسلمة في مراحل لاحقة وقابلة بتوطين فلسطينيي الضفة الشرقيّة والغربيّة على أرضها.

وكم طاب لجبران باسيل وفي هذا السياق أن يردّد أمام مقربين منه ما كتبه المطران جورج خضر عن إسرائيل بأنها دولة حبل بها بالإثم وولدت بالخطيئة. جولته مع السفراء كشفت بأن إسرائيل هي الخطيئة بحدّ ذاتها. والخطيئة تولّد الخطيئة بفعل سلوكيات الأمم الآثمة والمجرمة، المساهمة بقوّة في زرعها وتهجير الفلسطينيين وتنكيبهم وتشتتيهم هنا وثمّة. يكفي أنّ أمرها قد اقتضح على طريق المطار، وقد حاول رئيس وزرائها التهويل بالحرب.

كلّ المسألة أن بنيامين نتنياهو شاء أن يقول بهذه المسرحية الهزليّة، بضرورة تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على حزب الله. ومتى قرّر لبنان دعمه، فإن العقوبات يفترض ان تشمل لبنان الدولة والمؤسسات بضغط شديد على مصرف لبنان، وقد أوحى جوابه على باسيل بذلك. تشير مصادر سياسيّة عارفة، بأنّ مشهد حرب تموز سنة 2006 بدأ يتكرّر من جديد بهذا اللبوس المتماهي مع المزاعم الإسرائيلية بقوة. لم تعد مسألة تطويق العهد محصورة بالحسابات الداخليّة، فحصر القراءة بها تسطيح للواقع السياسيّ برمّته. وتعتقد مصادر سياسيّة بأنّه آن الوقت للقول جهارًا بأن أميركا وإسرائيل والسعودية ثلاث قوى أساسيّة تستهلك الداخل بهذا الهدف. فكلام نتنياهو إيذان بدخول إسرائيل في قلب المفردات السياسية الداخلية، فتتحرك بها وتحركها بهدف استكمال مراحل تطويق العهد وإفشاله وملاشاته وتجويفه من مضمونه. إسرائيل لم تعد ترى بأن حزب الله عدو لها فقط بل ترى العهد برمته عدوًّا لها وهدفًا، فسيد العهد لبنانيّ حتّى العظم، ومشرقيّ حتى الثمالة ومنذ اليوم الأوّل لتبوّء العماد ميشال عون رئاسة الجمهوريّة تبنّى مفهوميّ القتال الردعيّ بوجه إسرائيل والقتال الاستباقيّ بوجه القوى التكفيريّة المدعومة إسرائيليًّا والممولّة خليجيًّا والمزروعة أميركيًّا. وترى بأن المناعة اللبنانية المترجمة بالحلف المتين بين العهد والمقاومة، وقد ترجمه الرئيس بحديثه لمجلّة لو فيغارو الفرنسيّة تحول دون الحركة الانسيابية والتسلليّة لصفقة القرن في الداخل اللبنانيّ وتموضعها من لبنان في التسوية السورية والعراقية والمنطقة بصورة عامّة. يكفي الدفاع المحكم والراقي الذي أبداه رئيس الجمهورية عن فلسطين وحقّها في الوجود. تكفي كلمة جبران باسيل في جامعة الدول العربيّة.

في هذا السياق، تكشف أوساط بأنّ اليدين الإسرائيلية والسعوديّة غير بعيدتين عن إطلاق الإشاعات التي تطال العهد تطال الليرة اللبنانية والمصارف اللبنانية وتطال بصورة مباشرة حاكم مصرف لبنان، ومنها بأنّ الليرة اللبنانيّة إلى انهيار خطير ولينتبه اللبنانيون إلى هذا الأمر. ثمّة تبويب للإشاعات بهدف تفجير الأوضاع اقتصاديًّا ومعيشيًّا وتحشيد الناس لتحميل العهد ورئيسه مسؤولية تدحرج الأمور وتحفيزهم على الحراك السلبيّ. فثمّة اياد خفية تعمل وتحرّك وتنتمي إلى أحزاب وتيارات لتثير الشغب تحت حجة المطالب الاجتماعية والماليّة.

مصدر مقرّب من العهد اعتبر بأنّ ثمّة من يريد إعادة الأمور إلى ما قبل العام 1990. وهؤلاء يتحركون على هذا الأساس محملين العهد المصائب كلّها. ويسال المصدر، لماذا لم تتحمّل بقية العهود تلك المصائب البيئيّة التي حلّت بنا؟ لماذا لم يلاحق المسؤولون آنذاك من طمر النفايات في الجبال ورماها في البحر، معظم من يحارب العهد يستهلك تلك العناوين لأن العهد يريد محاربة من يسببون بالضرر للبنان ولإنسانه، وقد كثرت الأمراض السرطانيّة، ولأن العهد عاكف على الإصلاح الاقتصاديّ والإنمائيّ، ويريد حكومة تتوافر فيها كل تلك الشروط بأهدافها الجوهريّة.

وفي الختام وحتى ينهض لبنان ولا يتبعثر جوهره، يدعو المصدر المقرب من العهد الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى إنهاء صمته والإقدام على خطوة جريئة، وهو العارف بأنّ سيد العهد وادّ وحاضن له وأقرب إليه من قرباه بأي أحد أو جهة في الداخل والخارج. فلا يفوّعت على لبنان فرصة النجاح والبلد ران نحو استحقاقات هامة، وقد راى ما يحاك للبنان. الدعوة مفتوحة له، ولكن من ضمن مهلة محدّدة. الرسالة الجوهريّة، وقد اعلنها الرئيس صراحة بأنّه لن يتهاون مع أي تخاذل ورهان. لقد وجّه رسالة شديدة الوضوح، إمّا ان يتفضل الرئيس ويضع يده بيد الرئيس بالتأليف وفق المعيار الواحد المطلوب، وإمّا فالاتجاه إلى حكومة أكثريّة ليس خطيئة، الخطيئة أن يترك لبنان فريسة الفراغ وفريسة أزمة نظام وميثاق في آن. وفخامة الرئيس مزمع على اتخاذ الخطوات البناءة المنقذة حتى لا يمنع أي تسلل من هنا أو هناك يستهلك العناوين المتفلّتة أخذ لبنان نحو انفجار يفتك بالتوازن المحافَظ عليه بمبدأ الاستقرار.

مبروك لمعالي وزير الخارجية ريادته ترسيخ مبدأ الدبلوماسية الناجحة والرادعة لإسرائيل، ويا دولة الرئيس سعد الحريري، وحتى لا تستفيد إسرائيل من الثغرات والتلاشي أقدم وأنقذ لبنان إلى جانب فخامة الرئيس، ضع يدك بيده ولا تخشى شيئًا فالحميع يريدونك حتى من وقفت ضدهم يريدونك فلا تضيّع الفرصة البتة وهي سانحة وضروريّة. أقدم يا دولة الرئيس وألف الحكومة من أجل لبنان واللبنانيين من أجل استقرارهم في غدهم واستقرارهم في يومهم، أنت المسؤول فكن مخلصُا في حدود مسؤوليتك وتحلّى بالجرأة والصدق والمنعة والقوّة. فلبنان يستحق الحياة، وتنتظره وثبات مضيئة تقيمه في الرغد والهناء وتفتح له ولأبنائه الأبواب للنجاح والسطوع، لقاؤك يا دولة الرئيس مع السطوع أبقى من انتظار الرهانات فأقدم بثقة والله وليّ التوفيق.

