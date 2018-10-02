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البستاني مشيداً بخطوة الوزير خوري:

2
OCTOBER
2018
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 النائب الدكتور فريد البستاني يشيد بخطوة وزارة الإقتصاد والتجارة

 أيد النائب الدكتور فريد البستاني خطوة وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري الآيلة إلى إلزام أصحاب المولدات الخاصة بضرورة تركيب عدادات وذلك حفاظاً على مصلحة المستهلك، ومما قاله نائب الشوف أنه لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال أن تبقى الأمور سائبة بدون لا حسيب ولا رقيب، وأن يبقى الناس عرضة لابتزاز واستنسابية بعض الجشعين من اصحاب المولدات الخاصة الذين لم يلتزموا بعد بقرارات وزارة الطاقة والإقتصاد. وأردف البستاني أننا نعيش في ظل عهد قوي حريص على مصلحة المواطنين، ويخطىء من يظن أنه باستطاعته أن يتجاوز القوانين ويتهرب من تنفيذها، فلا أحد فوق سلطة القانون والقرارات الحكومية، وأنه على الجميع أن ينصاع طوعاً لسلطة الدولة.

ومما قاله عضو تكتل لبنان القوي أنه لا بد من تطبيق الإجراءات الردعية وأنه مع وزارة الإقتصاد في اتخاذ الخطوات الضرورية إبتداء من تسطير المحاضر بحق المخالفين وصولاً إلى المصادرة الفعلية للمولدات في حال تكرار المخالفة.

وأنهى البستاني تعليقه بالقول، إن مصلحة الناس والحفاظ عللى حقوقهم خط أحمر، لا سيما في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد. 

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