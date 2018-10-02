المحكمة تُصدر قرارَها: ميريام كلينك ... التفاصيل في فقرة السوشيل ميديا

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جولة جديدة على ابرز اخبار مواقع التواصل منبديا مع مقطع فيديو نشرته المصلحة الوطنية لَنهر الليطاني تحت عنوان "المَزارع ... تُغرق الليطاني بمخلفات الابقار والجيف".



واشار الفيديو إلى أن مجموعة من المَزارع التابعة لَلمواشي والأبقار تقوم برمي صرفها الصحي والنفايات والابقار الميتة والصرف الصناعي في نهر الليطاني



برّأت المحكمة العارضة ميريام كلينك بعد مخالفتها قانون السير اللبناني وتطاولها على عناصر من قوى الأمن الداخلي، وتغييرها لوحة سِيارتها واستبدالها بأخرى كُتب عليها "كلينكستان"



انتشر فيديو عبر مواقع التواصل يُظهر اللحظة التي دهس خلالها شرطي مجرما هاربا بعد ما قتل صديقته وذلك خلال مطاردة في ولاية ميشيغان بأميركا



أظهر تسجيل مصور هجومًا غريبًا من قبل رجل وامرأة على 4 أشخاص في محطة للتزود بالوَقود في ولاية فلوريدا الاميركية وتمكنت الشرطة من توقيفهما