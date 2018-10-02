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الOTV تواكب مراقبي العدّادات: فكيف كانت ردة الفعل في الضاحية؟

2
OCTOBER
2018
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بعد اربعة اشهر على صدور قرار وزارة الاقتصاد بتركيب عدادات قبل 1 تشرين الاول، لم يكن نهار الثاني من تشرين سهلا بالنسبة لمراقبي وزارة الاقتصاد الذين انتنشروا في مختلف الاراضي اللبنانية لتسطير المخالفات. 

كمحطة اولى، رافقت ال otv مراقبتين من الوزارة الى الدكوانة. من أصل 23 صاحب مولد، لم يلتزم اي منهم بالقرار وتم تسطير ثلاثة محاضر ضبط غيابية لذرائع عدة، وواحد وجاهي

وزارة الاقتصاد تؤكد لل otv ان كل العدادات الموجودة في السوق المستوفية للشروط المرنة التي وضعتها LIBNOR صالحة للاستخدام، لكن رغم ان LIBNOR ليست مؤسسة تجارية الا ان الذريعة جاهزة لدى بعض اصحاب مصالح المولدات

على عكس ما ظن البعض ، في الضاحية الجنوبية لبيروت بدا الالتزام بالقرار الاداري اكبر من دون وقوع اشكالات. فاقله جهز بعض اصحاب المولدات العلب والعدادات والجزءالذي بدأ بتركيبها وقع على تعهد باستكمال الاعمال على ان يتابع مراقبو الوزارة التزامه في جولات اخرى

لا عجب في ان يخاف اصحاب المولدات على مصالحهم، وبالتالي تبقى المسؤولية الاكبر على عاتق المواطن الذي يحتاج الى توعية وجرعة ثقة بدولته

مصادر وزارة الاقتصاد تؤكد لل otv أن القاعدة المتبعة مع اصحاب المولدات هي نفذ ثم اعترض وفقا للاصول القانونية امام مجلس شورى الدولة و تدعو اي مواطن متضرر لتقديم شكوى اما على الخط الساخن 1739 او امام مصلحة حماية المستهلك. اما في حال لم يرغب بتركيب عداد، فهي تلزم صاحب المولد بالاستحصال على تعهد موقع منه يؤكد ذلك. كما تؤكد المصادر انها استحصلت على وعد من وزير العدل بالاسراع في صدور الاحكام القضائية، حفاظا على هيبة الدولة.

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