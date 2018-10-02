هذا ما قاله جنبلاط للOTV عن خطوة باسيل والرياشي زعلان من جبران

A + A -

فعلها جبران باسيل...تحدى المزاعم الاسرائيلية واثبت من على الاراضي اللبنانية زيفها ، بسابقة لم تعهدها الدبلوماسية اللبنانية .فبالامس بانت الخارجية" كمجتمع دولي مصغر" انتقل مع باسيل الى الميدان باحثا عن صواريخ وهمية لحزب الله قرب مطار بيروت...تحرك باسيل فيما لم يسمع اي صوت لبناني داعم او مندد بالتهديدات الاسرائيلية العلنية...الى مجلس النواب توجهنا...نسأل :

القوات اللبنانية التي استغرب اكثر من متابع لموقعها الالكتروني ما نشرته عن جولة باسيل رحبت باجتماع الخارجية لا بالجولة ولكن "وزيرها المفاوض الحكومي" زعلان من جبران:

حتى المردة ، ابدت ايجابية :

والكتائب لم تكن بعيدة عن الجو...ولكن:

اما الحليف الثابت والمعني الاول حزب الله فمنه تحية تقدير لباسيل:

ومن حليف الحليف اشادة ايضا :

اما مسك الختام فكان مع وليد بيك الذي حاولنا ان نتواصل معه عبر وسيلته المفضلة "تويتر" فبعثنا برسالة نقول فيها : ممكن ان نعرف ولو عبر تويتر هنا شو رأيك بالتهديدات الاسرائيلية وبخطوة الوزير جبران باسيل بالامس لنحط موقفك بنشرة الاخبار الليلة؟ هل ترحب بالخطوة؟ وشكرا اذا كنت متجاوبا للرد ...وما هي الا دقائق حتى رد وليد جنبلاط برسالة تويترية وهو القائل فيها :

الخطوة مفيدة لكن قد يكون من الضروري نقاش الاستراتيجية الدفاعية التي وضعنا رؤو س اقلامها مع الرئيس سليمان"

فختمنا الحوار التويتري بشكرا وليد بيك!