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فريد البستاني مشيداً بما قام به باسيل: للمرة الأولى لا نكتفي بالرد الكلامي بل باستعمال الإعلام لضحض المزاعم الإسرائيلية

2
OCTOBER
2018
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 حديث صحفي للنائب الدكتور فريد البستاني

في حديث صحفي صباح اليوم، كرر نائب الشوف الدكتور فريد البستاني تأييده الكامل لما قام به معالي وزير الخارجية جبران باسيل من جهد وحركة دبلوماسية لافتة، لوضع حد للتضليل الإعلامي وعملية قلب الحقائق التي تقوم بها إسرائيل.

وقد أشاد البستاني بالخطوة المتقدمة للخارجية والتي تشكل عملية دبلوماسية إستباقية لدرء الخطر عن لبنان، إذ إنه من المعلوم أن الدولة العبرية تستعمل الإعلام كوسيلة لتهيئة الرأي العام العالمي وذلك لتبرير نياتها العدوانية المبيتة ضد لبنان وشعبه. ومما قاله عضو تكتل لبنان القوي أنه وللمرة الأولى لا  يكتفي لبنان بالرد الكلامي وبيان مكتوب على الإتهامات التي ساقها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ضد لبنان، بل قام وزير الخارجية باستعمال الإعلام نفسه للرد على المزاعم الإسرائيلية وضحضها، وقام بدعوة السفراء المعتمدين لدى لبنان وبعد أن شرح لهم ألوضع في لبنان، اصطحبهم في جولة ميدانية على المواقع في الضاحية الجنوبية ألتي زعمت إسرائيل أنها تحتوي على منشآت ومصانع للمقاومة، وقد شاهد الوفد بأم العين وتأكدت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المرافقة من عدم وجود منشآت عسكرية في الأماكن لمشار إليها من قبل نتنياهو.

ومما قاله عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي النائب الدكتور فريد البسني، إن الوزير باسيل برهن مرة أخرى أنه رجل دولة بامتياز يمكن الإعتماد عليه في الملمات الصعبة وهو خير من يستعمل كل الأساليب الحديثة للدفاع عن لبنان. ويأتي دور وزير الخارجية مكملاً للدور الذي قام به فخامة رئيس البلاد العماد ميشال من على منبر الهيئة العامة للأمم المتحدة، والذي كان خير من دافع عن قضية لبنان وعن مصالح اللبنانيين.

وفي الختام توجه نائب الشوف بالشكر والتقدير للخطوات الجريئة والغير مسبوقة التي قامت بها الخارجية اللبنانية، والتي أرست أساليب جديدة في التعامل بين لبنان والدبلوماسية العالمية، والتي بينت قدرة لبنان على لعب دور الريادة بدلاً من أن يكون تابعاً لهذه الجهة أو تلك.

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