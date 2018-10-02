OMT: طلب الانضمام إلى شبكة وكلاء OMT يتمّ بالتواصل حصرياً مع الفريق المختصّ في الشركة.

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بيان صادر عن شركة OMT

عطفاً على البلاغ الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بتاريخ 30/9/2018 حول توقيف اللبناني م.ش. (مواليد 1977) لقيامه "بأعمال نصب واحتيال من خلال إيهام ضحاياه أنه باستطاعته تأمين تراخيص لافتتاح فروع لشركة تحويل الأموال OMT لقاء مبالغ مالية..."، يهمّ شركة OMT أن توضح ما يلي:

1- يُعطى عقد وكالة OMT ضمن شروط ومعايير محدّدة، لذلك، فإن تقديم طلب الانضمام إلى شبكة وكلاء OMT يتمّ بالتواصل حصرياً مع الفريق المختصّ في الشركة.

2- يُرجى إبلاغ OMT فوراً عبر الاتصال على الرقم 391000/01 في حال طالبكم أي شخص بمبلغ مالي لقاء تأمين عقد وكالة OMT.

وتتوجّه شركة OMT بالشكر إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على جهودها المستمرّة لتوقيف المجرمين وحماية المواطن اللبناني.