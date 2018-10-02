هذا ما فعله العريف في قوى الامن قبل إقدامه على الإنتحار في الكورة!

A + A -

عُثرَ صباح اليوم على المواطن على ش.ش. جثّة في منزله في بلدة عابا في الكورة، وقد ضربت عناصر القوى الأمنية طوقاً أمنياً حول مكان الحادث، وتبيّن أنه أصيب بطلق ناري في صدره، فيما السلاح ما يزال إلى جانبه.

وأوضحت مصادر قريبة من عائلة ش.ش. (وهو عريف في قوى الأمن الداخلي)، أنّه استيقظ صباح اليوم كالمعتاد وأدّى صلاة الفجر، ثمّ ساعد والده الذي يعاني من الشلل في الإستحمام، ليطلب بعد ذلك من والدته والدته أن تحضر له القهوة.

بعد ذلك دخل إلى غرفته بحجة أنّه سيقوم بتنظيف مسدسه، فسُمع صوته ينطق بالشهادتين، ثمّ سمعوا صوت طلق ناري. وعندما هرعت الوالدة إلى الغرفة، صدمت بالدم المتناثر في أرجاء الغرفة.