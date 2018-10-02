الوزير الصراف إستقبل وفدا من الادارة الفرنسية لاستكمال مجريات تنفيذ نتائج مؤتمر" روما ٢"

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إستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف في مكتبه في وزارة الدفاع، وفدا من الادارة الفرنسية، ضم ممثلين عن وزارات الدفاع والمال والخارجية لاستكمال مجريات تنفيذ نتائج مؤتمر" روما ٢" والقرض الذي تعهدت به فرنسا، بما يناسب حاجات الجيش اللبناني واولوياته.



وتم، خلال اللقاء، مناقشة الهندسة المالية وطريقة استلام المعدات وكيفية تسديد ثمنها للشركات المصنعة والعمل على تحضير مسودة اتفاق بين الجانبين ليصار الى مناقشتها كما تم التطرق الى الزيارة التي ينوي الوزير الصراف القيام بها الى فرنسا لاستكمال المحادثات نهاية الشهر الحالي.

واستقبل الصراف النائب السابق فيصل الداوود، وتم التداول في الاوضاع المحلية والإقليمية