الصحافة الأميركية تسلط الضوء على لبنان بعد نيل النائب اللبناني فؤاد مخزومي جائزة عالمية

A + A -

سلطت العديد من الصحف الأميركية والمواقع الإلكترونية الغربية الضوء على لبنان وأزمة النازحين السوريين وذلك بعد منح " تحالف الأمل " جوائزه لهذه السنة مخصصا ً جائزة للنائب اللبناني فؤاد مخزومي تقديراً لإنجازات مؤسسة مخزومي في مساعدة النازحين من سوريا وإعادة منح الأمل للعائلات التي اضطرت لمغادرة مناطقها بسبب ظروف الحرب الصعبة.

وكتب موقع قناة " اي بي سي " الاميركية عن رجل الأعمال والسياسي اللبناني فؤاد مخزومي الذي استحق بجدارة "جائزة رفيعة " نظرا للدور الكبير الذي لعبه في سبيل نشر التسامح والسلام ومواجهة التطرف.

اضافت الصحيفة : " قبل مخزومي الجائزة بالنيابة عن كل الأشخاص الذين يعانون من مخاطر الحروب والتطرف العنيف في منطقة الشرق الأوسط ".

بدورها نقلت صحيفة " بيزنس جورنال " خبر تكريم النائب فؤاد مخزومي في نيويورك على هامش أجتماعات الأمم المتحدة وكتبت عن اكثر من مليوني خدمة قدمتها مؤسسة مخزومي التي يرأسها فخرياً النائب مخزومي منذ إنشائها في العام 1997 .

واضافت الصحيفة أن هذه الجائزة مستحقة لشخص يرأس مؤسسة من مؤسسات الخدمات الصحية والإجتماعية التي لا تبغي الربح بل مهمتها مساعدة اللبنانيين صحيا ً وإجتماعياُ فضلا عن برامج تمكين المرأة والتعليم والحملات الصحية.

ونقلت عن النائب المكرم فؤاد مخزومي قوله : " نشعر ان من واجبنا مساعدة السوريين النازحين من قراهم إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم ".

أما موقع "سي بي اس" الأميركي فنقلت عن مخزومي جزء من خطابه امام الحاضرين في حفل تكريم ابطال السلام ومحاربة التطرف والعنف.

الصحيفة نقلت عنه قوله : " الأزمة السورية خلفت اعباء كبيرة على لبنان لا يستطيع هذا البلد الصغير أن يتحملها، ودورنا ان نساعد المجتمع اللبناني في التعامل مع مليون ونصف المليون نازح".

ونقلت الصحف الأميركية تصريحات للنائب مخزومي دعا فيها للحوار الذي يعتبر السبيل الوحيد لتأمين مصالح كل الدول في معرض رده على سؤال عن الحرب الإقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.