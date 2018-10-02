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جبران باسيل :معالي وزير الخارجية اللبنانية المقاوم

2
OCTOBER
2018
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حسن محفوظ - 

هذا الباسل الشريف الجريء المفتخر بانتمائه اللبناني والعروبي يمثل جيلا جديدا من السياسيين اللبنانيين الذين يشكلون بارقة امل في ظل هذا الجو العربي القاتم  انه جبران باسيل بالنسبة له لبنان هو وطن التسامح والحوار والتعددية وهو لا يخاف التهديدات الاسرائيلة او غيرها لان الشعب اللبناني مقاوم بطبيعته والتحديات تزيده اصرارا وتصميما على الاستمرار في حبه للحياة والعيش بإخاء وسلام وهذا ما يزعج العدو الاسرائيلي الساعي دائما الى بث الفتنة وبناء الجدران، والذي يعتمد يهودية الدولة، فلبنان شعبا ومقاومة  متمسك بحقه   في الدفاع عن النفس، ففي كل المراحل التاريخية، لبنان
لم يعتد على احد وكان دائما في موقع الدفاع عن النفس. وسيقاوم في كل الميادين وبخاصة دبلوماسيا لكي يحافظ على حقه

انها دبلوماسية الكرامة التي اعتمدها هذا الوزير الشاب عندما جال مع سفراء الدول المعتمدة في لبنان ردا على كذب نتنياهو وذكره بهزيمة اسرائيل الكبيرة خلال عدوانها الاخير على لبنان والتي لن تتجرأ رغم كل الصخب الاعلامي الذي افتعلته في اروقة الامم المتحدة على التعدي على  وطن رئيسه العماد ميشال عون  وتحميه اشرف مقاومة بقيادة سماحة السيد حسن نصر الله ...وان اخطأت في الحسابات فالمفاجآت في انتظاره

 
 
 
 


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