برعاية رئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري.. تاتش أجرت أول اختبار تجاري حي لتقنية الجيل الخامس

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برعاية رئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري ممثلاً بوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، أجرت تاتش، شركة الإتصالات الخلوية الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، أول تجربة تجارية حيّة لتقنية الجيل الخامس في لبنان، مستخدمة وللمرة الأولى في لبنان المعدات التجارية الخاصة بهذه التقنية من شركة Huawei، ناقلة التجربة الحقيقية التي سيختبرها المستخدم فور توفر هذه المعدات محلياً.

الحفل الذي جرى في السراي الكبير بدعوة من وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، حضره عدد من الوزراء والسفراء والفعاليات الإقتصادية والأكاديمية، بالإضافة الى نخبة من أهل الإعلام والصحافة، وتخلله عروضاً حية لعدد من تطبيقات الجيل الخامس عبر استخدام تردد الـC-band الذي سوف يستعمل تجارياً لهذه التقنية فور انطلاقها.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة تاتش امري غوركان عن إنشاء أول محطة للجيل الخامس في لبنان في مبنى شركة تاتش الجديد في وسط بيروت، الذي يتضمن مساحة خاصة للابتكار الرقمي تم تصميمها للشركات الناشئة ورواد الأعمال. وعليه سيتمكن هؤلاء من استخدام تقنية الجيل الخامس عملياً واختبارها لتطوير تطبيقاتهم وأفكارهم الخاصة. تأتي هذه الخطوة تحقيقاً لهدف الشركة للتوسع في النظام البيئي الرقمي، وتمكين مجموعة من المبتكرين الجدد تطوير خدمات باهرة.

تضمن العرض الحي لتقنية الجيل الخامس الاختبار الناجح للسرعة التي قاربت 1.5 جيجابيت في الثانية، اختبار تطبيق الواقع الافتراضي على السحابة Cloud VR باستخدام شبكة الجيل الخامس، بالإضافة الى عرض قدرة الشبكة على تشغيل 16 شريط فيديو ذات نقاوة صورة عالية جداً بدقة 4K تلعب في آن واحد.

خاطب وزير الاتصالات جمال الجراح الحضور من باحة السراي الكبير عبر تطبيق الـ Cloud VR بتقنية الجيل الخامس حيث قال: "لقد اتخذنا قراراً في وزارة الاتصالات بتحديث البنية التحتية لاستيعاب كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، وبدأ العمل بمشروع الألياف الضوئية fiber optics على كل الأراضي اللبنانية، لكي يستفيد المواطن اللبناني من خدمات التكنولوجيا، الى جانب توسيع شبكة الخلوي وتحديثها لتواكب التطورات".

وأضاف:" إننا اليوم في عصر الـ 4G وسندخل قريباً جداً، في ظل الثورة التكنولوجية السريعة الخطى، عالم الـ 5G الجيل الخامس، وما نواجهه بما يسمى "التأخر بتنفيذ الأمر" Latency، لن يتعدى الثانية مع الجيل الخامس الى جانب الدقة العالية. مما سيؤدي الى تحقيق تقدم كبير في كافة الاقتصادات من الصناعة الى التجارة والسياحة والزراعة والطب والتعليم".

وأشار الجراح الى "أن تجربة اليوم من تاتش هي التجربة الأولى وقريباً ستصبح تجارية وستتمكن أي شركة أو مؤسسة الحصول عليها. في الوقت نفسه ستساهم هذه التكنولوجيا الجديدة في توفير فرص عمل كثيرة للشباب".





أما الرئيس التنفيذي لشركة تاتش ايمري غوركان فكانت له كلمة قال فيها: "إنها بلا شك لحظة تاريخية ومحطة أساسية من أهدافنا المعلنة لمواصلة الإبتكار بغية تحسين خدمة العملاء لدينا، وتطوير نوعية الخدمات للجميع في لبنان. يعطي هذا الاختبار نبذة حقيقية عن الإمكانيات الهائلة التي توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس والخدمات والتطبيقات المذهلة المنبثقة عنها."

وتابع غوركان: "أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ومعالي وزير الإتصالات جمال الجراح على دورهما في المضي قدماً في قيادة الإبتكار التكنولوجي في لبنان. أنا واثق أننا معاً سنجعل تقنية الجيل الخامس حقيقة تجارية من أجل مصلحة الهيئات الحكومية، الشركات الخاصة، والأفراد على حد سواء".

وتشكل هذه التجربة الرائدة جزءًا من تطبيق تاتش التدريجي لتقنية الجيل الخامس بعدما استثمرت الشركة في البنية التحتية اللازمة لتحقيق التطويرات اللازمة للمواقع الحية للجيل الخامس مع حلول العام 2019.

ومن المتوقع أن تمثل هذه التقنية تطوراً جذرياً لقطاع الإتصالات في العالم، من شأنه إرساء نماذج جديدة كلياً وفرصاً للأعمال وقطاعات عدة مثل الصناعة والزراعة والصناعات الثقيلة والسياحة والسيارات والطب والإدارة عن بعد والقطاعات المرئية والمسموعة والقطاع العام، على سبيل المثال لا الحصر.

هذا ومن المفترض أن تشكل تقنية الجيل الخامس عاملاً محفّزاً لشركات الاتصالات لتلعب دوراً فعالاً كأدوات تمكين فعلية رائدة، فيما يتعلق بالخدمات المتنقلة ذات النطاق العريض، من خلال إنشاء نظام بيئي غني بالأجهزة التي تدعم إدارة الآلات عن بُعد والقياس والتحكم والتشغيل الآلي والتنفيذ ونقل الفيديو.

كما تدخل تجربة تاتش الحية للجيل الخامس والأولى من نوعها في لبنان ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها لتحسين الشبكة على صعيد الجيل الثاني والثالث والرابع وتحديثها تمهيداً للتحضير للتوسع في تقنية الجيل الخامس في المستقبل القريب.

سوف تطلق شركة تاتش خدمات تقنية الجيل الخامس لقطاع الشركات في المرحلة الأولى. وعلى هذا النحو، ستعمل الشركة جنباً الى جنب مع الشركات الخاصة والقطاع العام على فهم متطلبات كل منها وتخصيص الخدمات المناسبة لها.

هذا ومن المتوقع أن يكون للإنتشار التجاري لشبكات الجيل الخامس في لبنان مساهمة كبيرة في النشاط الاقتصادي في البلاد، ما سيؤدي إلى توفير آلاف فرص العمل للمتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني وفنيي الشبكات والمهندسين ضمناً.

وتستفيد تاتش من خبرة الشركة الأم مجموعة "زين" في مجال الجيل الخامس نظراً الى أن عدداً من الشركات العاملة ضمن المجموعة تخطط بدورها لإطلاق هذه التقنية في الوقت المناسب ويسجل لها إنجازات على هذا الصعيد. هذا وكانت مجموعة زين أجرت اختبار تقنية الجيل الخامس بنجاح على شبكتها في الكويت، حيث فاقت سرعة الشبكة أثناء إجراء الاختبار 70 جيجابيت في الثانية على موجة 2GHz، وهي من ضمن الأعلى على الإطلاق في الشرق الأوسط، مما يضع مجموعة زين في مقدمة الابتكار على صعيد الجيل الخامس بما يصب ضمن مصلحة زبائنها الأفراد والمؤسسات.