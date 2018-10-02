من أقدم على خنقها ولماذا؟.. معلومات صادمة حول جثة الفتاة داخل حقيبة في الدكوانة!

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اشارت معلومات خاصة بالـ OTV ان فرع المعلومات أوقف مرتكبي جريمة قتل البنغلادشية التي عثر عليها في الدكوانة داخل حقيبة سفر



واشارت المعلومات ان نساء من التابعية البنغلادشية اقدمن على خنق البنغلاديشية ووضعها في الحقيبة على خلفية اشكالات مادية في مجال الدعارة

وكان قد عُثر يوم الجمعة 28 أيلول على جثة سيدة موضوعة داخل حقيبة كبيرة ومرمية على مدخل أحد الابنية في منطقة الدكوانة.