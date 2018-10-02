بري: الضرورة صارت اكبر لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن

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أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد امام زواره على أهمية التنبّه من هذا الخطر الذي أشاعه الكلام الحربي الاسرائيلي ضد لبنان، مشدداً في الوقت ذاته على انّ الضرورة صارت اكبر لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.



وقيّم بري ايجاباً، تحرّك الديبلوماسية اللبنانية لعرض الموقف اللبناني، مع التشديد على اجتماع اللبنانيين صفاً واحداً حيال الخطر الاسرائيلي، فيما علمت «الجمهورية» انّ السفراء الذين شاركوا في الجولة التي نظمتها وزارة الخارجية أمس، والتي غابت عنها السفيرة الاميركية لوجودها خارج لبنان في هذه الفترة، عبّروا عن تفهمهم للموقف اللبناني، وأكدوا وقوف بلادهم الى جانبه، والحرص على دعم أمنه واستقراره».