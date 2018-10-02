أسرار الصحف ليوم الأحد 2 تشرين الأول 2018

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر متابعة لتطوّر المسار السياسي الخاص بالحرب على سورية إنّ انعقاد القمة الرباعية الروسية التركية الألمانية الفرنسية يشكل تحوّلاً بحجم انطلاق مسار أستانة الذي ضمّ تركيا مع روسيا وإيران في رعاية المسار الأمني السياسي ليكون للإطار الرباعي الجديد دور الراعي لملفي النازحين والإعمار بالتوازي مع المسار السياسي الجديد الذي تشكل الإنتخابات سقفه، وليس مصير الرئاسة السورية، وهذا يعني قرب نهاية المسار الأمني بنجاح…

الأخبار: علم وخبر

فرط التوافق الزغرتاوي



بعد استقالة أربعة أعضاء من بلدية زغرتا ـــ إهدن (موريال معوض، نادين رومية، فادي معوض، وبربر عاقلة) محسوبين على النائب ميشال معوض (من أصل ٦ أعضاء من حصة معوض في البلدية)، اعتبر تيار المردة أنّه لم يعد مُلزماً بالاستمرار في التوافق البلدي الذي عُقد في الـ2016 بين «المردة» وحركة الاستقلال، وشمل معظم بلدات قضاء زغرتا. ففرط عقده في مدينة القضاء، من قبل حركة الاستقلال، يعني بالنسبة إلى «المردة» أنه «ليس من الضروري» أن يستمر في باقي البلدات.



الحريري لم يؤخّر التشكيلات؟

وصلت من مجلس الخدمة المدنية إلى وزارة الخارجية والمغتربين قرارات تشكيل 45 دبلوماسياً في الفئة الثالثة من الإدارة المحلية إلى الخارج، ومرسوم لتشكيل ثلاثة دبلوماسيين من الفئة الثانية (نقل بشير عزام من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى برلين، نقل أحمد سويدان من برلين إلى الإدارة المركزية، وإرسال بشير سركيس إلى القنصلية العامة في هيوستن). وكانت «الخارجية» قد أرسلت الملف إلى «الخدمة المدنية» في 9 و13 آب الماضي، وقد حُكي في حينه أنّ «اعتراضاً» من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري على تشكيلات عدد من الأسماء أدّى إلى التأخر في بتّها.

المستقبل: يقال



إن ديبلوماسيّين قريبين من دولة كبرى مؤثرة في المنطقة لا يتوقعون حرباً إسرائيلية شاملة لا سيما في ظل التحضيرات الأميركية لخطة سلام على الصعيد الفلسطيني - الإسرائيلي.

النهار: أسرار الآلهة



خطر

قال مسؤول أمني سابق إن لدمج مقاتلي "حزب الله" بالجيش خطراً على وحدته....



يفقدون عقولهم

سُمع رئيس حكومة سابق يقول إن في الدولة موظّفين كباراً يفقدون عقلهم إذا فقدوا وظيفتهم....



يفقدون عقولهم

سُمع رئيس حكومة سابق يقول إن في الدولة موظّفين كباراً يفقدون عقلهم إذا فقدوا وظيفتهم....





الجمهورية: أسرار

أزمة

لاحظت أوساط سياسية أن أحد الأحزاب أبلغ بعض وسائل إعلامية أنه سيتوقّف عن الدعم لها مالياً بسبب الأزمة الإقليمية والعقوبات.



وسطاء

دخل وسطاء على خط تبريد الأجواء بين مرجعية دينية وبعض الشخصيات السياسية على خلفية إستحقاق إنتهى بالتمديد لهذه المرجعية .



رصد

رصد حراك على مستوى مجموعة دبلوماسية للبحث في مواقف أطلقها قيادي لبناني تناولت الوضع في المنطقة ولبنان.

اللواء: اسرار



همس

سمع مرجع رسمي كبير نصائح من زعيم عربي التقاه في الخارج تتعلق بوجوب التنبه من مطابخ دولية، تسعى لإلحاق السوء في البلد.

غمز

صرف النظر عن دعوة مجلس أعلى للانعقاد على خلفية تتعلق بسفر إلى الخارج، وما ارتبط به من مخطط جرى الحديث عنه.

لغز

يكتفي مسؤول رفيع بالتأكيد أمام مراجعيه أن الدستور واضح لجهة الصلاحيات، والأدوار في ما خصَّ الحكومة أو غيرها..