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نتانياهو مهاجما باسيل: جولتك دعائية مخادعة وتعرضون سلامة اللبنانيين للخطر

1
OCTOBER
2018
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اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان "حزب الله يكذب للمجتمع الدولي بشكل سافر من خلال الجولة الدعائية الخادعة التي قام بها وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل اليوم حين اصطحب سفراء أجانب إلى ملعب كرة القدم، ولكنه امتنع عن زيارة المصنع التحت أرضي المتاخم له، حيث يتم إنتاج الصواريخ العالية الدقة".

اضاف نتانياهو في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، "فليسأل السفراء أنفسهم لماذا انتظر الطرف اللبناني 3 أيام قبل القيام بتلك الجولة". ولفت الى ان "حزب الله يعمل بشكل اعتيادي على إخلاء معداته من المواقع التي تم الكشف عنها، ومن المؤسف أن الحكومة اللبنانية تضحي بسلامة مواطنيها من خلال التغطية على حزب الله الذي أخذ لبنان رهينة في "عدوانه" على إسرائيل ".

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