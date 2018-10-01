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جبران باسيل... الدّرع الواقي (بقلم جومانا ناهض)

1
OCTOBER
2018
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بقلم جومانا ناهض -

 ليس صدفة أن يكون في هذا الوضع الدّقيق الّذي يمرّ به لبنان جبران باسيل وزيرًا لخارجيّته. فالأزمات الّتي نمرّ بها وتضافر كلّ قوى الشّرّ لتشويه صورة لبنان ولإبقائه تحت المجهر للتّحكّم به، تحتاج إلى درع قويّ ولا يمكن أن يكون هذا الدّرع غير جبران .


إنّ الجولة النّوعيّة الّتي قام بها باسيل اليوم لوضع المخرز في عين الشّرّ الاسرائيلي هي صاروخ نوعيّ بحدّ ذاته.


لقد دعا كلّ وزراء الخارجيّة المعتمدين وقام بجولة حيث ركّبت اسرائيل سيناريو وجود أسلحة وصواريخ لحزب الله ليطلق صاروخًا عابرًا للقارات على أكاذيبهم.


جبران باسيل جال بثقة على المواقع مواجهًا أكاذيب العدو موضحًا للمجتمع الدّولي أنّ المقاومة لا تواجه سوى العدو وعبر الحدود. جال في الشّوارع الضّيّقة، حيّا النّاس، واجه الأسئلة وكانت إجاباته كالعادة مدروسة، شافية، كافية ومطمئنة.


أيّ سياسيّ لبناني آخر يملك جرأته؟ أيّ سياسيّ يملك حسّه الوطنيّ الّذي يجعله ينتفض عند أيّ مساس بلبنان وسمعته وقدرات شعبه؟ أي سياسيّ يتحدّى مثله جبروت الشّرّ بالكلمة وينتصر عليه؟


لا أحد. بشهادة اللّبنانيين العاقلين وباعتراف كلّ مغترب كانت غربة عدم اهتمام دولته به والتّواصل معه أقسى من هجرته من أرض الوطن جبران باسيل أعظم وأنشط وأجدر من تسلّم حقيبة وزير خارجيّة.


جبران لو تضافرت كلّ قوى الشّرّ لتشويه صورته ستبقى ناصعة لإن صورته هي حقيقته لا صورة مزيّفة. لو صوّبوا عليه سهام الغدر المسنّنة لن تجرحه لأنّه كالأرزة صلب. لو حاكوا حوله آلاف الأخبار حول قراراته وجولاته وثروته لن يغطّوه بها فهو يلبس ثوب الإنسانيّة الشّفّاف.


كلّ شياطين الأرض لن تخدش صدقه واندفاعه وعمله لمصلحة الوطن فالشّيطان لو عرف أنّه في محاولته جرّ المسيح إلى الصّلب سيصبح ملك الملوك والإله الأوحد لما فعلها. فهيّا يا ضعفاء العقول وجبناء المواجهة كثّفوا مواجهتكم لجبران حتّى يصل عندما يحين الوقت إلى حيث نريد.

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