حزب الله يهنئ بالمنسق الجديد في قضاء جبيل

A + A -

زار وفد من حزب الله في قطاع جبيل وكسروان برئاسة الشيخ علي برو مكتب قضاء جبيل للتيار الوطني الحر لتهنئة المنسق الجديد لقضاء جبيل السيد اديب يوسف جبران لتبوّئه هذا المنصب، في حضور السادة عضو مجلس القضاء سيمون سعيد وهيئة القضاء ألبير مخيبر.

وخلال اللقاء تم التداول بالشؤون السياسية العامة في البلاد ولا سيما في موضوع تشكيل الحكومة لما له من انعكاس ايجابي على الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين. كذلك تم التطرق للأوضاع الجبيلية وهموم الجبيليين ومتطلباتهم. وخلص اللقاء الى الاتفاق بين القيادتين على التنسيق الدائم والمستمر لما فيه خيراً لأبناء جبيل وكسروان، في ظل التأكيد على أهمية العمل من أجل المحافظة على العلاقة بين الجانبين التي لطالما جمعت الحزبين وممثليهم في المنطقة.