باسيل جال مع السفراء الأجانب رداً على كذب رئيس الوزراء الاسرائيلي

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جال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع السفراء الأجانب لدى لبنان في ملعب فريق "العهد" الرياضي.



وقد شرحت ادارة نادي العهد تاريخ الملعب وأوضاع النادي، وذلك ردا على ادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيمين نتانياهو بوجود قاعدة للصواريخ في الملعب.



تجدر الاشارة إلى أن جولة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مصطحبا عدد من السفراء المعتمدين في لبنان، هي إلى المواقع الّتي زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّها تحوي صواريخ لـ"حزب الله" قرب مطار بيروت الدولي.



وتاتي جولة باسيل في ملعب العهد كمحطة ثانية بعد جولة في محيط ملعب الغولف، وشرح باسيل خلالها للسفراء الّذين يرافقونه أنّ "هذا المكان خال من أي صواريخ وهو بإمرة الجيش اللبناني لأنه نادي الغولف".