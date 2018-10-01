ماذا ننتظر بعد!! (الدكتور وسام صعب)

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لا يختلف إثنان على أن الإقتصاد اللبناني في غرفة العناية المركزة في ظل ما نحن عليه من كساد على المستوى الإقتصادي ككل وتباطؤ في حركة النمو بحيث ان مجمل المؤشرات الإجتماعية والإقتصادية تدل على أن بنية الإقتصاد اللبناني في حال خطر مع إتساع دائرة الفقر وتراجع مستوى المعيشة وازدياد البطالة والفساد والهجرة وغيرها...



هذا فضلاً عن العجز المخيف في ميزان المدفوعات الذي يبلغ بحسب تقديرات إقتصادية ما يقارب مليار وربع المليار دولار ويضاف إليه تراجع في حركة الصادرات لمصلحة حركة الإستيراد وتباطؤ في حركة التجارة الخارجية مع ركود واضح في حركة البناء والإستثمار العقاري، بحيث لم تحقق معدلات النمو في أحسن الأحوال أكثر من 2% في السنتين الماضيتين ما يؤشر بإشتداد الأزمة الإقتصادية سوءاً مع انعدام أي فرص لارتفاع معدلات النمو راهناً لعدم تحقق شروطه ذلك كي يصار إلى تمويل العجز المالي في الموازنة. كما وأن تضخم حجم الدين العام الإجمالي من جهة أخرى والبالغ قرابة الـ 80 مليار دولار أميركي لهو من أسوء الأمور وأخطرها على هيكلية الإقتصاد اللبناني وبنيته، هذا فضلاً عن خدمة الدين العام والتي لا تقل خطورة عن تنامي حجم الدين العام نفسه لاسيما وأن الإقتصاد اللبناني عامة يبقى عاجزاً عن مواجهة خدمة هذا الدين... ما سيشكل معه مأساة إضافية تضاف إلى جملة مآسي الإقتصاد اللبناني في ظل ما يعانيه أصلاً من أزمات متلاحقة.



هذا عدا عن أن الدين العام في لبنان يتنامى بطريقة تصاعدية، وهذا ما يحتّم معه من حيث المبدأ تحقق عدة شروط إقتصادية أساسية لوضع حد لهذا التنامي غير الطبيعي من جهة، ولمواجهة خدمة هذا الدين من جهة ثانية، والتي قد يكون أجداها فعالية هو عقلنة إدارة هذا الدين بطريقة علمية وإقتصادية تسمح بكبحه وضبط تداعياته كما وإيجاد تنظيم ملائم لمعالجة إرتفاع معدلات الفوائد تصاعدياً وتراكمياً المترتبة على الدين أصلاً وفوائد كما ومعالجة الوضع الإقتصادي عامة عن طريق إعادة الثقة بالإستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية هذا فضلاً عن التحديات المالية والإقتصادية وهي لا تقل شأناً وأهمية عن ما سبقها بل قد تكون الأهم وفي سلّم الأولويات نظراً للإستحقاقات المالية الكبيرة المترتبة على الدولة اللبنانية والتي قد يكون من الصعب مواجهتها في ظل مدى قدرة وإستعداد الأسواق اللبنانية أو حتى الخارجية لإقراض الدولة اللبنانية في ظل ما يواجهه الإقتصاد اللبناني من تحديات ... هذا في حال بقيت مقررات مؤتمر سيدر المالية حبراً على ورق.



وبالمناسبة، وفي ظل ما نحن عليه، تُطرح على بساط البحث عدة أسئلة مرتبطة بواقع الإقتصاد اللبناني قد يكون أهمها: ماذا لو تحول العجز إلى دين عام؟ وماذا لو فقدت السياسة المالية أي قدرة لها على المبادرة أو المناورة؟ وماذا لو جرى تصنيف لبنان إئتمانياً بحسب خبراء إقتصاديين والذي يمنع لبنان ربما من اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية للإقتراض والإكتفاء بالسوق المحلي الذي أصبح بدوره غير كافياً؟