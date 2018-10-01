في لبنان.. وفاة 3 طالبات خلال 6 أيام!

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أسبوع مأساوي مرّ على الجامعة اللبنانيّة الدوليّة LIU، فرع البقاع، إذ توفيت ثلاث طالبات شابات خلال 6 أيام فقط.



وفي التفاصيل، نعت الجامعة في 19 أيلول فقيدتها وخريجتها العروس الشابة بشرى عدنان عثمان، وهي من بلدة الرفيد البقاع الغربي، التي توفيت إثر تعرّضها لحادث سير مروّع على طريق عام عميق - قب الياس.



وبعد مُضي يومين على وفاة بشرى، وتحديداً في 21 أيلول، نعت أسرة الجامعة الطالبة الشابة رويدا أبو سعيد من بلدة غزة، إبنة الـ19 عامًا، والتي تعرّضت أيضًا لحادث سير على الطريق نفسه في عميق، ما أسفر عن وفاتها.



وفي 24 أيلول، نعت الجامعة الشابة نجاح أحمد الجاروش البالغة من العمر 19 عامًا، والتي توفيت إثر نوبة قلبية بحسب ما أعلنت الجامعة.