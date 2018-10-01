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كازينو لبنان يُجدّد موقعه الإلكترونيّ ويستحدث تطبيقاً لموظّفيه

1
OCTOBER
2018
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أطلق "كازينو لبنان" وبعد طول إنتظار، موقعه الإلكتروني المستحدث والمتطوّر والشامل على العنوان الجديد www.casinoduliban.com.lb الذي يستطيع من خلاله الزائر التعرّف على كافة خدمات الكازينو من صالات الألعاب والبالوعات والبوكر والمسارح والمطاعم الداخليّة والخارجيّة وباحة الأعراس ودليل الحفلات (Table games, Slots, Poker, Events & Entertainment, Dining & Nightlife, Weddings & Receptions) الى جانب الشريط الإخباريّ تحت إسم Spot Light أسفل الشاشة بالإضافة الى إمكانيّة التواصل من خلال الموقع مع وسائل التواصل الإجتماعي.

 

وإنطلاقا من دوره الفعّال في الترويج للسياحة في لبنان وإستقطاب الزوّار من كافة أنحاء العالم، خصّص الكازينو فقرة وافية تحمل إسم "سافر الى لبنان" Travel to Lebanon تضمّ معلومات عمليّة عن لبنان وأرقام الهواتف الضروريّة وتواريخ الأعياد الرسميّة والعطل إلخ (Practical Info). الى جانب فقرة العروضات الخاصّة (Special Packages) بالتعاون مع الفنادق ووكالات السفر التي تقدّم باقة من العروضات للسياح والزوّار. كما تضمّ الفقرة دليل أبرز الأماكن السياحيّة من المدن الكبرى والشواطىء والنشاطات الشتويّة والتسوّق والسياحة الثقافيّة. وهناك فقرة خاصة بالعروضات Promotions and offers التي يقدمها الكازينو على مدار السنة بالإضافة الى فقرة الصور والفيديوهات للكازينو وصالاته ( Gallery ).


ومن الفقرات المستحدثة أيضاً في الموقع، فقرة الأخبار News المقسومة بدورها الى ثلاثة فئات: 1-Press Room غرفة الصحافة التي تزوّد الزائر بآخر الأخبار عن النشاطات والحفلات التي ينظّمها الكازينو او يستضيفها. 2-Official Announcements الإعلانات الرسميّة الصادرة عن إدارة الكازينو التي تعني الرأي العام عموماً والمساهمين والمستثمرين بشكل خاص. 3- Chairman Interviews المقابلات التي يُجريها رئيس مجلس إدارة الكازينو ومواقفه وتصريحاته في الوسائل الإعلاميّة حول ملف الكازينو.

 

تطبيق خاص بالموظّفين
وفي خطوة مُلفتة تتماشى مع متطلّبات العصر وسرعة التطوّر، إستحدث "كازينو لبنان" تطبيق "My CDL" الخاص بموظّفيه وهو تطبيق للهواتف الذكيّة يهدف الى تزويد موظّفيه بوسيلة إتصال حديثة تتماشى مع حاجة اليوم الى التواصل الدائم.

 

صُمّم هذا التطبيق بطريقة سهلة ليُبقي الموظّفين على إطّلاع بالمبادىء التوجيهيّة والسياسات والمتطلّبات الداخليّة والإعلانات الرسميّة والدوريّة للكازينو الى جانب الأنشطة الإجتماعيّة والنشاطات الرياضيّة وجدول الحفلات الترفيهية التي تقدّم في الشركة. ويُمكّن هذا التطبيق الموظّفين من التفاعل بدورهم مع الإدارة عن طريق إرسال تعليقاتهم وإقتراحاتهم. وتأمل إدارة "كازينو لبنان" من خلال هذا التطبيق تحسين التواصل مع الموظّفين إضافة الى تسهيل العمل الإداريّ وتسريعه.

 

ومن خلال موقعه المستحدث وتطبيقه الإلكترونيّ، يؤكّد "كازينو لبنان" على مكانته في حقل السياحة وموقعه في طليعة المرافق السياحيّة في لبنان والشرق الأوسط.

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