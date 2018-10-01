أمطار متفرقة مترافقة أحيانا ببرق ورعد.. اليكم طقس اليومين المقبلين

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الثلثاء، غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع أمطار خفيفة صباحا بدون تعديل يذكر في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة تدريجيا عن الحوض الشرقي للمتوسط ويتحول الطقس إلى متقلب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق تكون غزيرة في الداخل (البقاع الشمالي) ومترافقة أحيانا ببرق ورعد.

الثلثاء: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع أمطار خفيفة صباحا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 الى 31 درجة، على الجبال من 17 الى 28 درجة، في الأرز من 11 الى 21 درجة وفي الداخل 17 الى 34 درجة.

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و75%.

حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 27°م.

الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,33. ساعة غروب الشمس: 18,21