بري لباسيل: "برافو".. هذا الأمر جيّد ومطلوب

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بعد ان دعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع السفراء المعتمدين في لبنان الى الحضور الثالثة بعد ظهر اليوم الى مقرها في قصر بسترس للاستماع الى ردّها على ادعاءات نتنياهو، رحّب رئيس مجلس النواب نبيه بري بخطوة وزير الخارجية جبران باسيل هذه، وقال: «برافو عليه، هذا الامر جيّد ومطلوب».

وأضاف: «هذا الامر خطير، ولا يجب ان نتجاهله او نقاربه ببساطة، بل المطلوب وقفة وطنية للتصدي له، ومن المعيب ان يحصل هذا الامر الخطير ونحن نتلهّى بصغائر وحقيبة وزارية من هنا وأخرى من هناك».

واعتبر بري «انّ الكلام الاسرائيلي ورفع الصوَر وما الى ذلك على منبر الامم المتحدة، هو أشبه ما يكون بمقدمات لالغاء الاتفاق النووي الايراني».

ورداً على سؤال حول الجديد في شأن الاستحقاق الحكومي، اجاب بري: «لا شيء جديداً في هذا المجال».