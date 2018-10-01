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عناوين الصحف ليوم الاثنين 1 تشرين الأول 2018

1
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الأخبار
30 موقعاً على لائحة الجرد: التراث وجهة نظر!
تحرك رسمي لمواجهة نتنياهو
الحسابات تابع: «المالية» سدّدت قرضاً لم تحصل عليه!
‫عراقيل «اتفاق إدلب»: التفاصيل تقيّد الفصائل

الجمهورية
تهديدات إسرائيل بين الحرب والتهويل
معركة "فجر الليرة"
عاملان قد يبدّلان موقف "حزب الله"
بدأت مرحلة تنظين الفراغ الحكومي
جنبلاط وجعجع: تهديد عون لا يخيفنا!

اللواء
المخاطر تسابق الجمود الحكومي: مَنْ يجرؤ على التنازل؟
جولة دبلوماسية اليوم في ملعب المزاعم الإسرائيلية.. ومساءلة نيابية مالية واشتباك بين خوري وأصحاب المولدات
خادم الحرمين يتلقى اتصالا من ترامب حول المنطقة والنفط
أمير الكويت ومحمد بن سلمان يبحثان توطيد العلاقات
فلسطين التاريخية في إضراب شامل اليوم ضد «القانون العنصري» للمرة الأولى

الديار
تجميد ردة الفعل ضد عون على حكومة الأكثرية
دار الفتوى تنفي لكن الدعوة للاجتماع كانت ستحصل
لم تحصل ردود فعل لئلا تؤثر في موقف عون بنيويورك

المستقبل
القاهرة تطلق محادثات "الفرصة الأخيرة" مع "حماس"
محادثات سعودية-كويتية: تعزيز العلاقات ودعم العمل الخليجي
التميمي توقع بين اسرائيل وريال مدريد

L'Orient-Le Jour
FL et PSP solidaires, mais pas de front anti-Aoun

The Daily Star
Aoun majority government proposal unraveling

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