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أسرار الصحف ليوم الاثنين 1 تشرين الأول 2018

1
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2018
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الأخبار
تأخر التحقيق مع صحناوي
لم تباشر مديرية المخابرات في الجيش بعد تحقيقاتها في ملف أكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان. ورغم أن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قد أحال التحقيق الى الجيش للتوسّع فيه منذ أكثر من أسبوعين، لكنّ أحداً لم يُحرّك ساكناً. ولم تُعرف الأسباب بشأن التأخر في فتح التحقيق مع الموقوفين، وعلى رأسهم الموقوف خليل الصحناوي، علماً بأن استنابة القضاء وصلت الى مديرية المخابرات منذ أيام.
سوزان الحاج الى المجلس التأديبي
وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم إحالة المقدم سوزان الحاج إلى المجلس التأديبي في قوى الأمن الداخلي، على خلفية اتهامها بالتورط في تلفيق ملف جنائي للممثل المسرحي زياد عيتاني، واستغلالها منصبها لتحقيق مكاسب شخصية وارتكاب مخالفات قانونية. وقد وصل المرسوم إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على أن تبدأ التحقيقات مع الضابط في غضون الأيام المقبلة.
مسعى ماليّ
يقوم المدير العام في وزارة أساسية بمسعى لدى المسؤولين من أجل التخفيف من التشنجات، والعمل على جمع المعنيين بالشؤون المالية والنقدية، بهدف التوافق على تشخيص الوضع الذي يمر به لبنان واقتراح الحلول والإجراءات ورصّ الصفوف، في مواجهة الأزمة القائمة وعدم تقاذف المسؤوليات، بما يزيد من تعقيد هذا الوضع.

البناء
كواليس
استغربت مصادر دبلوماسية عدم صدور ايّ تعليق أممي على الكلام الذي قاله الرئيس الأميركي من أحد المنابر الملحقة بالأمم المتحدة حول نيته دعم انقلاب عسكري في فنزويلا وصولاً للتهديد باغتيال الرئيس الفنزويلي المنتخب والمشارك في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت كانت مفوضية حقوق الإنسان الأممية تفاوض الرئيس الفنزويلي على ترتيب زيارة لها الى بلده…!

الجمهورية
رصد حراك على مستوى مجموعة دبلوماسية للبحث في مواقف أطلقها قيادي لبناني تناولت الوضع في المنطقة ولبنان.
دخل وسطاء على خط تبريد الأجواء بين مرجعية دينية وبعض الشخصيات السياسية على خلفية إستحقاق إنتهى بالتمديد لهذه المرجعية.
لاحظت أوساط سياسية أن أحد الأحزاب أبلغ بعض وسائل إعلامية انه سيتوقف عن الدعم لها ماليا بسبب الأزمة الاقليمية والعقوبات

اللواء

تفاءلت أوساط طرابلسية بالاحتفال السعودي باليوم الوطني في الفيحاء كخطوة تمهيدية لافتتاح قنصلية سعودية في العاصمة الثانية لتكون أول قنصلية عربية في المدينة التي تضم أكثر من قنصلية أجنبية!

بدأ البحث جدياً بإعادة النظر بمبدأ الحكومة الثلاثينية وإحتمال تخفيض العدد إلى أربعة وعشرين أو أقل إذا اقتضت ضرورة تسريع الولادة الحكومية !

المستقبل
يقال أن ديبلوماسيين عرباً يؤكدون استمرار الاتصالات العربية بقيادة لبنان والأردن مع الدول لتعويض النقص الذي حصل في مالية الـ«أونروا» نتيجة القرار الأميركي بوقف التمويل، وهناك تنسيق عربي مُكثّف في هذا المجال.

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