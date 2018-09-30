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بالفيديو والصور: كيف انقلبت سيارة فداء من علو صخرة الروشة وقتلتها! ولماذا؟!

30
SEPTEMBER
2018
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حادث دموي مروري، استيقظ اللبنانيون على خبره الغريب صباح السبت، وربما يحدث في لبنان لأول مرة، وملخصه المرفق بصور وفيديو انتشر سريعا في مواقع التواصل، وتبثه "العربية.نت" الآن، أن سيارة تقودها امرأة عمرها 43 واسمها فيدا رضوان، اصطدمت بحاجز معدني للكورنيش المطل على صخرة الروشة في بيروت، ثم انحرفت نحو حافة الكورنيش لتهوي وسائقتها داخلها من ارتفاع 48 مترا، واستقرت على الشاطئ المقابل للصخرة الشهيرة، وللحال فارقت فيدا الحياة.

لا أحد يعرف ما حدث تماما للسيارة، أو لسائقتها التي نقلوا جثتها فيما بعد إلى "مستشفى المقاصد" في بيروت، إلا أن المعلومات المتوافرة عن القتيلة حتى الآن، هي أنها عزباء ومن سكان منطقة "عين المريسة" الواقعة خلف مقر الجامعة الأميركية لجهة البحر، ولديها 3 أشقاء، وفقاً لما ورد عنها بوسائل إعلام محلية، منها موقع صحيفة "النهار" اللبنانية.

إطعام الكلاب والقطط
كما وردت تكهنات في مواقع للتواصل، عبّر بعض من لهم حسابات فيها عن اعتقادهم بأن "السرعة الزائدة للسيارة" ربما كانت سببا في اصطدامها بالحاجز وانحرافها فيما بعد نحو الحافة المطلة على الصخرة مباشرة، وعبورها إلى الأسفل سقوطا، بحسب ما يظهر في صورة تنشرها "العربية.نت" أدناه، وهي للفتحة التي أحدثها اختراق السيارة لحاجز يفصل الكورنيش عن الهوة المتواجد أسفلها الشاطئ المقابل لصخرة الروشة، وهي موقع سياحي بارز في بيروت.

إلا أن مصدراً في قوى الأمن الداخلي، أكد أن التحقيق الأولي بالحادث "أظهر أن فيدا لم تكن تسير بسرعة كبيرة، إلا أنها انحرفت فجأة عن الطريق لسبب ما. ربما مرّ حيوان أمام سيارتها فحاولت تفاديه"، مضيفا أن القتيلة معروفة لرجال المرور "ومعلوماتنا تشير إلى أنها تتوجه يوميا في هذا التوقيت إلى المنطقة من أجل إطعام الكلاب والقطط"، وأن عناصر من قوى الأمن عملوا بعد ظهر السبت لانتشال السيارة وجثة سائقتها.

أما قناة المستقبل فكشفت أن فداء منير رضوان افتدت هرة بنفسها.. هذا ما أكده شهود عيان في منطقة الروشة التي شهدت مأساة بشكل نادر.

فداء ابنة الـ43 عاما، كانت تقود سيارتها، فجرا، قبل ان تتفاجأ بهرة، وكي لا تصدمها حرفت سيارتها قليلا بتوتر لكن السيارة، وهي من نوع "كيا ريو"، تخطت الحاجز الحديدي وهوت الى الشاطىء المقابل لصخرة الروشة عن علو قارب الخمسين متراً.

مصادر أمنية أفادت تلفزيون "المستقبل" ان كاميرات المراقبة الموجودة في المباني القريبة من مكان وقوع الحادث، أظهرت ان فداء لم تكن في البداية مسرعة.

وبعد فتح القوى الامنية تحقيقا في الحادث، نقل جثمان الضحية الى مستشفى "المقاصد" وسيكشف الطبيب الشرعي عليه تمهيدا لاعطاء تقريره النهائي.

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