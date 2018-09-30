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قصة بلال والشهادة ترويها الotv من مطار رياق

30
SEPTEMBER
2018
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في اليوم المفتوح الذي نظمته القوات الجوية في قاعدة رياق، حتى ابناء شهداء الجيش ارادوا ايصال رسالة توازي الهدف الذي نظمت من اجله هذه المناسبة، حيث لا خوف من الشهادة. هناك امتزج اللباس المرقط بالمدني.فمن بين 15 الف شخص حضروا منذ الصباح الباكر خاض بعضهم تجربة فريدة بدخول طائرات خاض فيها الجيش اشرس المعارك وآخرها في السلسلة الشرقية ومنهم من حقق حلما استعدادا للدخول الى المدرسة الحربية
وضعت القوات الجوية طائراتها على انواعها بتصرف المدنيين لاكثر من اربع ساعات فتعرفوا الى الغازيل السريعة المناورة الحاملة لصواريخ hot موجهة والى جانبها عرضت قنابل عيارها 50كيلوغرام ومدافع 12/7 وصواريخ سناب 68 ميلي.
السيسنا التي تقوم بمهمات استطلاع لساحات المعارك وللاهداف المحتملة عرضت ايضا للمدنيين على الارض بعدما عرفت مهمتها بادارة المعارك من الجو وتوجيه العناصر الارضية. في قاعدة رياق حطت ايضا طائرة ال RAVEN R44 التي تستخدم لتدريب ضباط السنة الثانية في المدرسة الحربية قبل ان ينتقلوا الى الطوافات الموضوعة في الخدمة وطائرة السوبر توكانو التي تسلمها الجيش بعد فجر الجرود
ولأن الأساس هو تعريف المدنيين على قدرات السلاح الجو اللبناني نفذت مناورة جوية.
ثم استعرضت ال uh التي تستخدم لنقل الذخيرة او العناصر و الجرحى من والى ساحة المعركة، حيث نفذ انزال بواسطة حبل، ولحقت بها ال puma التي نقلت اليات تابعة لفوج المجوقل وغيرها من سلاح الجو. تجربة انجت سياسية الانفتاح بين المدنيين والعسكر التي تتطلع اليها قيادة الجيش

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