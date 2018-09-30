مقدمة الOTV :من المفترض أن يحمل الاسبوع المقبل تقدم حاسم في المَلف الحكومي

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اذا صدَقَت النيات، فمن المفترض أن يحمل الاسبوع المقبل جولةَ مشاوراتٍ واتصالاتٍ بِهدف احداثِ تقدّمٍ حاسمٍ في المَلف الحكومي في اقرب فرصة ممكنة.

وبعد السقوف العالية اعلامياً في الايام الماضية، سُجّل اليوم موقفان، الاول من دار الفتوى التي نفت في بيان رسمي التحضير لاي اجتماع للرد على ما نُقل عن رئيس الجمهورية عن "حكومة اكثرية". والثاني عن رئيس حزب القوات اللبنانية الذي اوعز لمناصريه ومحازبيه التهدئة والتوقف عن السجالات.

لكن مصدراً في التيار الوطني الحر رأى ان رئيس حزب القوات وعندما ينحشر كالعادة في السياسة او الاعلام، يحاول ان يقدّم لنفسه صورةَ الكبير الذي يسعى الى وقف التهجّم المباشِر الذي يكون قد اطلقه هو نفسُه بالأساس، مع التأكيد على موقفِه في الكهرباء والفساد اللذين يحاول اتهام التيار بهما.

اما التيار، وبغض النظر عن موقف جعجع، فلم ولن يهاجم بالأذى والتجريح الشخصي كما تفعل القوات، ولاسيما في حق شخص الوزير جبران باسيل. مع التشديد في الوقت عينه على ان التيار لن يسكت بعد اليوم عن ممارسات القوات السلبية والفاشلة في الوزارات، ولا عن مواقف جعجع السياسية التخريبية الأخرى ضد العهد والوطن.

وفي سياق الكباش بين منطِقَي الدولة والدويلات، فغداً هو الاول من تشرين الاول 2018، وهو الموعِدُ المقرر لبدء تركيب العدادات لمولدات الكهرباء. وهي خطوة قال فيها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري للotv: نحن مع الناس وحقوق الدولة.

وفي هذا السياق اشارت معلومات الotv الى أن الوزارات والادارات المعنية ستتابع اجراءات التركيب والالتزام، فيما المطلوب من المواطنين ان يبادروا لمراجعة البلديات والسلطات المعنية في حال لم يلتزم صاحب المولد في نطاقهم البلدي بتركيب العداد. وفيما هدد اصحاب المولدات بقطع التيار عن المواطنين، تشير المعلومات الى أنه وبموجب القانون 550، فمن حق البلدية مصادرة المولد اذا قطع صاحبُه الخدمةَ العامة عن الناس.

وغداً ايضاً، وبعد التهويل الاسرائيلي من منبر الامم المتحدة وعبر الاعلام، دعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع السفراء المعتمدين في لبنان، الى الحضور الثالثة بعد ظهر غد الاثنين الى الوزارة للاستماع الى رد الوزارة على ادعاءات بنيامين نتنياهو في ما خص مخازن الصواريخ، على أن يلي العرض زيارة لاحد المواقع بالقرب من مطار بيروت.

وغداً ايضاً، تتابع لجنة المال استماعَها لوزير المال، لا لتسجيل المواقف، بل بهدف الاصلاح ووضع حدٍ للتجاوز في الانفاق الذي سُجِّل في اكثر من وزارة في الاشهر الست الاولى من السنة المالية.