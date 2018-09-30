شباب من جبل محسن وباب التبانة نظفوا جزر طرابلس

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس عبد الكريم فياض، ان أكثر من مئة شاب وشابه من جبل محسن وباب التبانة في طرابلس، اجتمعوا لتنظيف الجزر الطرابلسية لمناسبة اليوم العالمي للنظافة، تحت شعار "هيك لبنان أحلى" من أجل بيئة نظيفة في لبنان وطرابلس، وضمن المبادرة البيئية التي يقوم بها الناشط سامر كبارة، وبالتعاون مع جمعية "نلتقي لنرتقي".

وبحسب المنظمين، يهدف هذا النشاط البيئي إلى "إعطاء نموذج عن فعالية دور المواطن في تحسين مجتمعه وبيئته"، إضافة إلى "توحيد جهود الشباب الطرابلسي وتأكيد وحدتهم بعد أن فرقتهم معارك لا إرادة لهم فيها".