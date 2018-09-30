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زيارة ميدانية إلى بلدية ومخيمات السعيدة في البقاع الشمالي

30
SEPTEMBER
2018
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قام وفد من اللجنة الاهلية لعودة النازحين في بعلبك الهرمل يتقدمه المنسق السابق لهيئة قضاء بعلبك الهرمل عضو اللجنة المركزية لعودة النازحين عمّار أنطون، يرافقه عضو اللجنة المركزية للعودة منسق شعت حسين الحاج حسن و اعضاء هيئة قضاء بعلبك الهرمل احمد الحسيني ومحمد حمية ومنسق الهرمل حسن الغرباوي ومنسق راس بعلبك الياس الغضبان ومنسق بريتال وحورتعلا حيدريونس والمختار جريس المعلوف منسق حدث بعلبك ومنسق شليفا
جوزيف المعلوف والناشطين في التيار حسين زغيب ومحمود يونس وحسين حجازي ، قام الوفد بزيارة رئيس بلدية السعيده حيدر الحاج يوسف و قد شكر رئيس البلدية الجهود الذي يبذلها التيار لتأمين عودة مشرفة و امنة للأخوة النازحين .
ثم زار الوفد مخيمات النازحين في هذه البلدة الذين ينتمون الى عشيرة شمر وتحاور معهم واستمع إلى هواجسهم و تكفّل أمامهم بتأمين كافة متطلبات العودة الآمنة لهم ولكل الراغبين بالعودة ، بالتعاون مع الأمن العام ، كما أبدى الوفد استعداد اللجنة المركزية لعودة النازحين لإعداد وتنظيم وتحقيق المصالحات مع من يلزم إذا اقتضى الأمر .

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