توقيف شخصين في ضهر البيدر بحوزتهما مبلغ 4200 دولار مزيف

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة، البلاغ التالي:

"ليل 28 - 29/9/2018، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر، على متن سيّارة "فان" لنقل الرّكّاب، كل من:- ف. خ. (مواليد عام 1979 / سورية) - ع. ج. (مواليد عام 1978 / سوري)، وضُبط بحوزتهما مبلغ / 4200/ دولار أميركي مزيّف، ومفصّل على الشكل التالي:

/22/ ورقة من فئة /50/ $

-/31/ ورقة من فئة /100/ $، وسُلّما إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.