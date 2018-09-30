كلودين عون روكز تسلم إفادات مشاركة في البرنامج التدريبي ل 97 سيدة

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سلّمت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية "إفادات مشاركة" في البرنامج التدريبي في إطار مشروع: " تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان"، ل 97 سيدة، من رئيسات إتحادات بلديات ورئيسات بلديات ونساء عضوات وموظفات في المجالس البلدية ونساء فاعلات على صعيد العمل البلدي والاجتماعي والسياسي، وذلك ضمن البرنامج الإقليمي "تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط LEAD" المنفَّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بتكليف من الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية "BMZ".

وجاء حفل تسليم الإفادات الذي حضره ممثلو عن GIZ وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ليختتم يوميين تدريبيين شاركت فيهما النساء ال 97 في فندق Warwick Palm Beach، حول موضوعي "القيادة والتغيير" و "بناء الشراكة والتواصل"، حيث تمّ تعريف المشاركات على مهارات القائدة الفاعلة وكيفية تطبيق مفهوم القيادة وتقنيات بناء المجموعة، إضافة إلى تطوير قدرات المشاركات وتمكينهنّ لتحفيزهنّ لبناء شراكات والتعريف بأهمية التشبيك والتواصل، وصولاً لصياغة رؤية واضحة مبنية على دراسة وتحليل الواقع المحلي والوطني.

كما تمّت صياغة الرؤية الشخصية لكل مشاركة حول مشاركة المرأة السياسية وسبل وصولها إلى مراكز القرار على الصعيدين المحلي والوطني، وتحديد التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.