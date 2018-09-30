لا تسلكوا هذه الطرقات في بيروت غداً و الثلاثاء

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صدر عن االمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال "برش" الإسفلت القديم في شوارع: /63/ و/64/ "أوتيل ديو"، و/49/ و /51/، "يوسف السودا"، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً ولحين الإنتهاء من يومي الاثنين والثلاثاء في 1 و 2/10/2018.

علماً بأن هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع المرور في الشوارع المذكورة طيلة فترة الأشغال.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام.