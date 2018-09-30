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الأمطار قادمة.. هكذا سيكون طقس الغد!

30
SEPTEMBER
2018
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 توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع حدوث برق ورعد، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان حتى ظهر اليوم الأحد حيث تنحسر تدريجا ويتحول الطقس إلى متقلب بسبب منخفض جوي متمركز فوق اليونان.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع طفيف درجات الحرارة وظهور طبقات خفيفة من الغبار، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض حيث تصبح الأجواء مهيأة الى تساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة مساء كما يتكون الضباب على المرتفعات.

يوم غد الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 35 درجة، فوق الجبال من 22 الى 32 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية نهارا، جنوبية غربية ليلا، ناشطة سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75 بالمئة.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء:28 درجة .

- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:6,31 ساعة غروب الشمس: 18,25 .

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