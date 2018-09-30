منسق التيار في الشوف: لقاء بين التقدمي والتيار في الشوف وتأكيد على استمرار التواصل

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أعلن منسق الشوف في "التيار الوطني الحر" العميد جوزف نصار، في بيان "أنه إستكمالا للقاءات السياسية بين التيار والحزب التقدمي الإشتراكي، الهادفة الى إرساء التهدئة والإستقرار في مناطق الجبل كافة، عقد في منزله في الشوف لقاء، حضره وكيلا داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في اقليم الخروب والشوف الأعلى سليم السيد وعمر غنام، وتم التوافق على إستمرار اللقاءات والتواصل الدائم، والدعوة الى اجتماع موسع لمسؤولي الحزبين في الشوف الأعلى واقليم الخروب، للتأكيد على تثبيت العلاقة وروح التعاون، التي تهدف الى إستمرار الحفاظ على السلم الأهلي والتفاهم بين أبناء الجبل".