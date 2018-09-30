living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل من قلعة سمارجبيل: المعرقلون كثر نحن نريد البناء وهناك من يريد التدمير والخراب

30
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 دعا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل اللبنانيين الى "ان يكون خيارهم خيار البناء، بناء وطن يليق بأولادنا وهذا هو التزامنا مع جميع اللبنانيين في لبنان والخارج، وهذه هي مسيرتنا أن نحافظ على كل ما ورثناه من آبائنا وأجدادنا فنعمل على التحسين والترميم مهما كثر عدد المعرقلين الذين لن يثنونا عن عملنا تماما كما يحصل على مستوى كل الملفات في لبنان حيث نريد البناء، وهناك من يريد التدمير والخراب".

كلام باسيل جاء خلال تدشين الجزء المرمم حديثا من قلعة سمارجبيل في قضاء البترون، بدعوة من لجنة مهرجاناتها، في حضور عدد من السفراء، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رؤساء بلديات ومخاتير، مأمور نفوس البترون مارلو كفوري وحشد من المشاركين من ابناء منطقة البترون ومن مختلف المناطق اللبنانية.

بعد النشيد الوطني كانت كلمة تقديم من عضو اللجنة الفنان نبيل عساف فكلمة رئيس اللجنة عصام الديك الذي تناول مراحل ترميم القلعة شاكرا للوزير باسيل دعمه. واكد العمل لإدراج القلعة على الخريطة السياحية اللبنانية.

باسيل

اما باسيل فقال: "مرة جديدة نلتقي في هذه القلعة لكي نؤكد التزامنا مع بعضنا نحن ولجنة مهرجانات قلعة سمارجبيل واهالي سمار جبيل ومنطقة البترون وكل الذي أتوا الى هذه القلعة وأحبوها. نلتقي لنؤكد التزامنا الدائم باعادة بناء قلعتنا أو ترميمها والاهم هو ان نحقق شيئا لكي نحسن ونحافظ ونخطو خطوة الى الامام فلا نبقى في مكاننا ننظر الى الخراب والدمار. هذه القلعة هي مثل امور كثيرة في هذا البلد، لها حكاية وكلما التقينا نروي فصلا من فصول حكايتها ومستقبلها لأن ماضيها قديم جدا وواجبنا هو ان نحافظ عليها وقصتها كقصة اي تراث وتاريخها قديم، بحيث ان البطريرك الاول للموارنة القديس يوحنا مارون عندما عين اسقفا على البترون سكنها سنة 676 م. ثم انتقل الى دير مار يوحنا مارون في كفرحي بعد انتخابه بطريركا".

وتابع: "شعوب كثيرة مرت على هذه القلعة وشهدت حقبات واحتلالات، ات اليها العرب والفرس والفينيقيون والرومان حتى في تاريخنا الحديث وصل اليها الصليبيون واخيرا اتى اليها السوريون واتخذوا منها مركزا لهم. هناك من اضاف اليها شيئا وهناك من هدم شيئا فيها الا اننا بعد العام 2000 بدأنا بالتحسين فيها والبناء تماما كما نعمل في البلد. حكايتها كحكاية وطن تمر عليه الايام والاحتلالات وهناك من يبني فيه وهناك من يهدم، ونحن هدفنا هو البناء. هناك نقاش دائم مع المديرية العامة للآثار وبعض المعنيين بهذه الامور وهناك من يفضل الابقاء على الوضع على ما هو عليه في القلعة وعدم القيام بأي اعمال الا اننا اليوم في حقبة من الحقبات التي تشهد اعمالا كما حصل في الستينات يوم نفذت بعض الاعمال التي اعيد تدميرها وتخريبها، ونأسف ان يكون هناك من يرتكب اعمال التخريب ونجد من يأتي الى هنا ليأخذ الحجارة لبناء المنازل. ما قمنا به هو اننا اعدنا الحجارة الى مكانها وثبتناها لمنع سرقتها اضافة الى تنفيذ اعمال جديدة وامامنا مراحل عدة ومحطات اخرى ونحن على قناعة بضرورة القيام بما يمكننا لكي تعود القلعة من برجها الى اسوارها الخارجية الى عقودها الداخلية الى ما كانت عليه فتكون مقصدا ويسجل التاريخ لابناء سمارجبيل انهم اعادوا ترميم قلعتهم على مدى سنوات منذ 2005 حتى هذه الايام والى سنين مقبلة حتى انتهاء الاعمال".

واضاف: "لا يعتقدن احد منكم ان لا عراقيل امامنا وليس هناك من معرقلين كما يحصل في امور اخرى على صعيد ملفات البلد من النفط والكهرباء والحكومة، هؤلاء الذين كلما اردنا البناء ارادوا التخريب والتدمير، ونحن هدفنا هو البناء والعمران وهذا التزامنا، واليوم محطتنا في سمارجبيل غدا قد نكون في قلعة المسيلحة او قلعة بشتودار وقلعة البترون، اضافة الى مشاريع ترميم تنفذ حاليا في 15 كنيسة في منطقة البترون ومشاريع اخرى على نهر الجوز وبالوع بلعه وسوق دوما القديم وسوق البترون القديم وحي القلعة القديمة"، مؤكدا أنه "كلما وجدنا معلما تاريخيا ورثناه من اجدادنا وآبائنا سنفتخر به ونعمل للمحافظة عليه بترميمه واعادة بنائه وبذلك نحافظ على تاريخنا ونعلم اولادنا المحافظة على ارث آبائنا".

وختم باسيل: "هذا هو تاريخنا وهذه هي مسيرتنا تماما كأي عمل يفكر به الانسان بشكل ايجابي، فيعمل على التحسين والتصحيح وهذا تعبير عن ذاكرة وطن وعن ذاكرة ثابتة بكل ما نتعلمه ونقرأه وننشأ عليه ونورثه لأولادنا. القلعة التي نحتفي بها اليوم هي مهمة بالنسبة لنا واعمال الفنانين التي تزينها اليوم هي مهمة ايضا لأنها تضيف عليها جمالا فنجعل منها مركزا للفن والتراث ولانعاش الذاكرة وبذلك تبقى ذاكرتنا حية فيها وننقلها ونتوارثها ونبني لبنان. ستسمعون باخبار عن تخريب وستجدون ان هناك من يريد البناء واتمنى ان يكون خياركم خيار البناء لكي نحافظ على هذا البلد وبذلك نورث اولادنا بلدا حقيقيا. وما نقوم به اليوم سيكون لأولادنا ويعطي للبلد تاريخه ولأولادنا المستقبل. هذا هو لبنان الذي ورثناه وهذا هو لبنان الذي سنورثه وهذا هو التزامنا معكم انتم اهلنا في البترون وكذلك اهلنا في كل لبنان وفي كل العالم".

بعد ذلك، دشن باسيل القسم المرمم حديثا وكانت جولة في القلعة على النشاطات والفعاليات التي نظمتها لجنة المهرجانات من رسم واعمال نحت والعاب للاولاد.

ثم، اقيم كوكتيل بالمناسبة.

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout