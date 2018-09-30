لائحة التيار فازت برئاسة الجمعية الخيرية المارونية في غويانيا عاصمة ولاية غوياس-البرازيل

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غويانيا-البرازيل -



فازت لائحة التيار الوطني الحر برئاسة الجمعية الخيرية المارونية في غويانيا عاصمة ولاية غوياس-البرازيل بأغلبية ساحقة من اصوات أبناء الجالية المارونية حيث تم انتخاب منسق التيار الوطني الحر في الولاية الياس مخائيل حنا لمنصب رئيس الجمعية ومعه كل من السادة الرفاق :بادرو سابا عن أمانة الصندوق و يوسف اسكندر عن نائب الرئيس.

ومن الجدير بالذكر أنها المرة الثانية على التوالي التي يحصد فيها التيار رئاسة الجمعية و قد تم الانتهاء من تشييد مبنى الجمعية الخيرية المارونية على مساحة 1000 متر مربع و أصبح المبنى جاهزا لإستقبال أبناء الجالية لإحياء عاداتهم وتقاليدهم. (شاهد الصور المرفقة)