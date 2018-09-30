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اللجنة المركزية للاعلام في التيار: اللواء لطيف احد ابرز رموز التيار ومؤسسيه.. و للكف عن فبركة الاشاعات

30
SEPTEMBER
2018
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

بتاريخ ٢٩ ايلول ٢٠١٨، نشر موقع "الكلمة اونلاين" مقالا تحت عنوان "جديد المعارضة العونية: حركة سياسية ردّاً على باسيل"! لم ينسب الى كاتب محدد، ورد في سياقه اسم اللواء نديم لطيف على اعتبار أنه من اوائل الذين خرجوا من التيار اعتراضا على قيادته الحالية.


وبناء عليه، يهم اللجنة المركزية للاعلام في التيار ان تنفي الخبر جملة وتفصيلا، وتلفت نظر الكاتب المجهول والناشر المعلوم الى ان اللواء لطيف، وهو احد ابرز رموز التيار الوطني الحر ومؤسسيه، كان ولا يزال ويبقى في صلب قيادته السياسية، مع التذكير بانه يشغل راهنا موقع عضو المجلس السياسي للتيار.


وتهيب اللجنة تكرارا بوسائل الاعلام استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، والكف عن فبركة الاشاعات التي لا تمت للحقيقة بصلة لا من قريب ولا بعيد، مؤكدة ان التيار يحتفظ بحقه في اللجوء الى القضاء لملاحقة من يصر على دس الاخبار الملفقة بمناسبة او من دون.

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