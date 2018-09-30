living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بدء عبور الشاحنات والترانزيت في معبر نصيب في 10 الشهر القادم

30
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت وزارة النقل أمس إنهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العاشر من تشرين الأول والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت.


وأكدت الوزارة استكمالها كل الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح المعبر بعد أن قامت بعدد من التحضيرات الناظمة لتشغيله وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.


وأوضحت وزارة النقل أنها قامت بعد تحرير المعبر على يد الجيش العربي السوري بإجراء صيانة وإعادة تأهيل للطريق الدولي من دمشق وحتى الحدود الأردنية السورية وصولاً إلى معبر نصيب مع مستلزماته المرورية وقامت بتجهيزه وإزالة جميع الأنقاض ومخلفات الحرب عنه بما فيها تأهيل الجسور والمنصفات البيتونية ليناسب عبور الشاحنات وعودة حركة النقل والتبادل الاقتصادي والتجاري عبر المعبر الذي يعتبر شريان الحياة للكثير من القطاعات وممراً لها عبر سورية منها إلى لبنان والدول المجاورة وصولاً إلى بعض البلدان الأوروبية.


بدوره رئيس اتحاد شركات الشحن الدولية محمد صالح كيشور أكد أهمية فتح المعبر بعد سنوات من الإغلاق، منوهاً بأنه لا يمكن تحديد أرقام واضحة عن الترانزيت المتوقع، مضيفاً: سوف تكون كبيرة كون معبر نصيب للبنان وسورية في الوقت الحالي ونأمل أن يعود لعبور البضائع من تركيا.


وتابع: نحن سورية بلد العبور الرئيسي، مشيراً إلى أن قرار وزارة النقل الأخير في رفع الرسوم على الترانزيت مؤخراً قوبل باعتراض من قبل الجانب الأردني واللبناني، وأوضحنا لهم أن القرار جاء بناء على المعاملة بالمثل وأشرنا إلى الأضرار الكبيرة التي ألحقت من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بالمعبر.


وأعلن كيشور عن جاهزية الاتحاد وشركات التخليص الجمركي وقطاع الخدمات لبدء العمل في الموعد المحدد لفتح المعبر، مؤكداً تجهيز مكاتب الجمارك والهجرة والجوازات وإنجاز جميع الإجراءات اللازمة للبدء بالعمل.


وعن إمكانية تلبية الأسطول السوري للشحن لمتطلبات المرحلة القادمة بيّن كيشور أن الخسارة من الأسطول السوري بلغت نحو 40 بالمئة، مؤكداً أن 60 بالمئة المتبقية تكفي لتلبية الطلب الذي شهد نقصاناً كبيراً، لافتاً إلى أن الأسطول سابقاً كان يعمل على الخطوط بين سورية وتركيا والإمارات في حين أنه وفي الوقت الحالي يستطيع الأسطول تلبية حجم العمل المطلوب بين لبنان والأردن.


وأكد كيشور استجابة وزارة النقل مع اقتراحات وتوصيات الاتحاد، منوهاً بإصدار قرار خفض بموجبها سنة الصنع للشاحنات المستوردة إلى 10 سنوات، مضيفاً: لكن الجمارك المفروضة على استيراد السيارات الشاحنة مرتفعة وجمرك السيارة أكبر من قيمتها، منوهاً بأن الغاية من تخفيض سنة الصنع يهدف إلى تخفيض الرسم الجمركي وتوظيف الفرق في شراء عدد أكبر من السيارات.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout