الدفاع المدني: محاولات اخماد حريق أحراج لحفد وحاقل مستمرة وسط صعوبات متعددة

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان التالي:

"يواصل عناصر من الدفاع المدني العمل منذ الساعة 13,00 من ظهر اليوم الواقع في 29/9/2018 وحتى الساعة في محاولة للسيطرة على النيران التي اندلعت في الأحراج الممتدة بين بلدتي حاقل ولحفد في قضاء جبيل.

ويواجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على الحريق نظرا لعدم توفر الطرقات السالكة لوصول الآليات الى رقعة الحريق.

وقد عملت طوافة تابعة للقوات الجوية على مساندة العناصر في إخماد النيران إلا ان سرعة الهواء تحول دون اتمام المهمة. وستستمر عمليات اخماد الحريق طيلة الليل إلى حين التوصل للسيطرة تماما على الحريق".