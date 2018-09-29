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ما هي الخلفية الفعلية لطرح القوات اللبنانية عودة حكومة تصريف الاعمال الى الاجتماع؟

29
SEPTEMBER
2018
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أربعة وزراء، نيابة رئاسة الحكومة، خمسة وزراء، عدنا الى المربع الأول، لن نتنازل عن حصتنا الحكومية.

على مدى الأشهر الأربعة الماضية كانت هذه مواقف حزب القوات اللبنانية أما اليوم فأصبح تفعيل حكومة تصريف الأعمال مطلبا قواتيا ملحاً.

كيف ولماذا؟

بحسب مصادر القوات فإن الدعوة أتت إنطلاقا من جلسات مجلس النواب وعلى الحكومة أن تجتمع لمواكبة الازمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

الا أن هذه الدعوة وصفتها مصادر قانونية بالهرطقة الدستورية، فيما وضعها التيار الوطني الحر بخانة السياسية القواتية القديمة الجديدة، عرقلة تشكيل الحكومة وليس

الحرص على البلد.

عدا عن الهدف السياسي من المطلب القواتي يرى صحناوي أن القوات لا تحترم إرادة الشعب التي ظهرت في الإنتخابات الأخيرة.

وهنا يشير صحناوي الى ما هو أخطر، تقاطع بين مطلب القوات ومطلب سفراء بعض الدول.

والى حين إعتماد المعيار الواحد في تشكيل الحكومة تبقى مواقف القوات سيدة البورصة السياسية. (التفاصيل في الفيديو المرفق)

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