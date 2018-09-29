القوات والهرطقة الدستورية: طلب إجتماع لحكومة تصريف الأعمال لإستمرار عرقلة التشكيل

A + A -

استغرب مصدر متابع موقف القوات الذي عبر عنه النائب عماد واكيم بالأمس، وكان واكيم قد دعى لإجتماع الحكومة أسوةً بمجلس النواب وهو ما يعتبر هرطقة دستورية لأن حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع بحسب الدستور.

ويتابع المصدر أنه من الواضح أن القوات لا تريد حكومة وهي تعرقلها بكل الوسائل المتاحة رغم أن عدد وزرائها سيزيد، معتبراً أن هذا دليل على تنفيذها لأجندة خارجية.

أما عن تغريدة النائب عماد واكيم، علّق المصدر: ما فهمنا شو خصّ باسيل بتأليف الحكومة التي هي من مسؤولية الرئيس المكلف؟ أليس هذا انتقاص من عمل الرئيس الحريري؟