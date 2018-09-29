شهيب في معراب: لا عقدة درزيّة إلا عند بعض الرؤوس

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التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في معراب، النائب أكرم شهيّب موفداً من رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بحضور وزير الإعلام ملحم الرياشي.

وعقب اللقاء، أوضح شهيّب في دردشة مع الصحافيين عما إذا كانت الزيارة من أجل تسهيل عقبات تأليف الحكومة أو إعادة تفعيل الحكومة المستقيلة بالقول: "إن الزيارة هي لخير البلد". فعقّب جعجع عليه قائلاً: "هذا ما لا شك فيه".

وعما إذا ما كانت العقدة الدرزيّة في تشكيل الحكومة تراوح مكانها، أكّد شهيّب أن "لا وجود لأي عقدّة درزيّة إلا عند بعض الرؤوس".