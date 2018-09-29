كتلة ضمانة الجبل: لاعتماد معيار واحد في تشكيل الحكومة يطبق على الجميع دون استثناء

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عقدت كتلة ضمانة الجبل اجتماعها الدوري في دار خلده برئاسة رئيسها الأمير طلال أرسلان وجرى التداول في الوضع العام وخصوصاً ما له صلة مباشره بالجبل على صعيد الخدمات العامه. كما جرى تناول لملفات التنميه الخاصة بقرى منطقتي عاليه والشوف ، وتناول البحث الظلم اللاحق بالعديد من القرى جراء تأخير السلطات المختصة البت بأمر المستحقات المتوجبة لصالح هذه القرى وهو تأخير غير مبرّر لا إدارياً ولا مالياً.

وقررت الكتلة متابعة هذه الأمور بغية تسريع اطلاق سراح هذه المستحقات، وأكدت أنه لا مجال أبداً للسكوت عن هذا الموضوع.

كما ثمنت الموقف الوطني اللبناني الذي أعلنه فخامة رئيس الجمهوريه العماد ميشال عون امام الجمعية العامه للأمم المتحدة في نيويورك وتحديداً ما يتعلق بملف النازحين السوريين و عدم استعداد لبنان للخضوع امام الضغوط الخارجية التي تمارس عليه من قبل جهات دولية تدعي الصداقة معنا والحرص على استقرار لبنان.

كما أكدت تمسكها باعتماد معيار واحد في تشكيل الحكومة العتيدة يطبّق على كافة الكتل النيابية دون استثناءات.

وقررت الكتلة مواصلة اجتماعاتها الدورية بالاضافة الى ما يمكن عقده من اجتماعات تفرضها الملفات الطارئة. وتمّ تكليف الزميل الدكتور ماريو عون بمهمة أمانة السر.