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النائب ماريو عون: ما لم يتنازل الأطراف المعنيون فإن لا حكومة في المدى المنظور

29
SEPTEMBER
2018
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أعلن النائب ماريو عون لـ«اللواء» ان المسعى قائم من أجل فكفكة العقد عبر تدوير الزوايا للوصول إلى ما يسمى بـ«وزراء الودائع»، متحدثاً عن حركة قد تتبلور في نهاية الأسبوع من دون الجزم ما إذا كانت تساهم في حل مشكلة التأليف.

ورأى النائب عون انه ما لم يتنازل الأطراف المعنيون فإن لا حكومة في المدى المنظور، مشيرا إلى وجود سلسلة طروحات لكن غير نهائية وتخضع للأخذ والرد.

وكشف عن لقاء يعقده مع نائب «القوات» فادي سعد في إطار تبادل الزيارات بين نواب المناطق، معلناً ان يُمكن تلمس موقف «القوات» من خلال هذه الزيارة.

على صعيد آخر، أشاد عون بمشاركة رئيس الجمهورية في اجتماع الجمعية العامة كما بالخطاب الذي اتسم بالغنى.

وكانت مصادر الوفد قد أكدت في الإطار عينه ان خارطة الطريق التي رسمها الرئيس عون في خطابه حيال القضايا التي أثارها ستكون محور المراجعة لدى عدد من الدول التي تؤيد الإصلاح في مجلس الأمن والمنظمات الدولية.

اما بالنسبة إلى كيفية المساعدة في ملف النازحين، فأشارت إلى ان هناك نقاشاً دولياً يفترض به ان ينطلق بعدما حدّد الرئيس عون العناوين واطلق النداء بشأن هذا الملف.

اللواء
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