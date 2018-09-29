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أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 29-09-2018

29
SEPTEMBER
2018
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البناء

كواليس
استغربت مصادر دبلوماسية عدم صدور ايّ تعليق أممي على الكلام الذي قاله الرئيس الأميركي من أحد المنابر الملحقة بالأمم المتحدة حول نيته دعم انقلاب عسكري في فنزويلا وصولاً للتهديد باغتيال الرئيس الفنزويلي المنتخب والمشارك في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت كانت مفوضية حقوق الإنسان الأممية تفاوض الرئيس الفنزويلي على ترتيب زيارة لها الى بلده!


اللواء

غمز
سادت أجواء قاتمة على خلفية تتالي انهيارات الصحافة في بلد كانت عاصمته عاصمة الصحافة العربية!

همس
خلافاً لما يُشاع، كلٌّ على موقفه في ما خص الحكومة، والتفاؤل مثل «غيم شباط»: ما عليه رباط!

لغز
وزير «دقيق» وضع أرقاماً مخيفة أمام جهات معنية، محذراً من تداعيات خطيرة، إذا استمر «التجاذب الحكومي».

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