واكيم: ما في البلد يضل ناطر جبران ... والصحناوي يرد: أديروا اذنكم الصماء الى السفراء

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رد النائب نقولا الصحناوي على النائب عماد واكيم الذي كان غرّد عير حسلبه داعيا الحكومة الى الاجتماع: "يجدر بالحكومة ان تجتمع اسوةً بمجلس النواب من اجل الضرورة لاتخاذ بعض القرارات الهامة لصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين ما في البلد يضل ناطر جبران" فدعا الصحناوي زميله واكيم الى الاحتكام للشعب والى ان يديروا اذنهم الصماء الى سفراء العالم: " اهم من أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال المكبلة دستورياً، لا بد من الرجوع الى كلمة الشعب التي قالها منذ ٥ اشهر، وتأليف حكومة بمعيار واحد تعكس صوت المواطنين، فلا يكون هناك اي شائبة على جلساتها وقراراتها. أديروا كما فعلنا دائماً اذنكم الصماء الى سفراء العالم، واحتكموا الى الشعب البناني "